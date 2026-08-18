El PPRM reclama más agentes para atender a víctimas de violencia de género en la Región de Murcia

Diputado regional del Partido Popular Alfonso Fernando Cerón - PPRM

MURCIA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular Alfonso Fernando Cerón ha reclamado al Gobierno de España un aumento de las plantillas y de los medios materiales de las unidades de la Policía Nacional y la Guardia Civil encargadas de atender a víctimas de violencia de género, violencia intrafamiliar y menores, ante el incremento de casos registrado este año.

En el primer trimestre de 2026, último periodo con datos disponibles, la Región de Murcia atendió a 1.682 mujeres víctimas de violencia de género, un 4,6% más que en el mismo periodo de 2025, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recogidos por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. El incremento regional se situó por debajo de la media nacional, del 6,36%.

Cerón ha señalado que la falta de efectivos provoca, por ejemplo, que en la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Región de Murcia, ubicada en la Comisaría de la Policía Nacional del Carmen, cada agente atienda "aproximadamente, a entre 90 y 100 mujeres", según ha informado el PPRM.

El diputado del PP ha afirmado que los agentes de estas unidades "están en primera línea de la lucha contra la violencia de género" y que asumen "una carga de trabajo que no se corresponde con los recursos de los que disponen".

Según Cerón, esta situación también afecta al funcionamiento de las oficinas de tramitación de denuncias, debido a que las investigaciones relacionadas con malos tratos requieren una atención "especialmente exhaustiva y prolongada", lo que puede ralentizar la gestión del resto de delitos.

El parlamentario ha reclamado al Ejecutivo central que actualice las plantillas de las unidades especializadas y ha aludido a las reclamaciones de los sindicatos de la Policía Nacional y la Guardia Civil sobre la falta de recursos humanos y materiales. Cerón ha señalado que el problema "no es exclusivo de la Región de Murcia" y ha pedido una respuesta a nivel nacional para estas unidades.

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una moción en la Asamblea Regional para instar al Consejo de Gobierno a solicitar al Gobierno de España más efectivos y medios materiales para la UFAM de la Región de Murcia y la Guardia Civil, con el objetivo de mejorar la atención y protección a las víctimas.