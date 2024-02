El precio del alquiler en la Región sube un 12,43% frente al año pasado, el sexto más alto por CCAA según pisos.com

Murcia capital registró un precio medio de alquiler de 9,37 euros por metro cuadrado, ascendiendo un 11,62% frente a enero de 2023



MURCIA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El piso tipo de alquiler en la Región de Murcia registró en enero de 2024 un precio medio de 6,49 euros por metro cuadrado, lo que supuso un ascenso mensual del 0,11%, el menos intenso del país. Respecto a enero de 2023, el ascenso fue del 12,43%, el sexto más alto de España, según el informe mensual de precios de alquiler de pisos.com.

La Región de Murcia fue la octava autonomía con la mensualidad más asequible para los inquilinos, según informaron fuentes de pisos.com en un comunicado.

En cuanto a la ciudad de Murcia, marcó en enero de 2024 un precio medio de alquiler de 9,37 euros por metro cuadrado. Esta mensualidad la situó en una posición intermedia en el listado de rentas.

La capital murciana registró un ascenso del 0,61% frente a diciembre de 2023, el cuarto más contenido de España y, respecto a enero de 2023, arrojó una subida del 11,62%.

Por su parte, el piso tipo de alquiler en España tuvo en enero de 2024 un precio medio por metro cuadrado de 11,22 euros. Esta cifra arrojó una subida mensual del 0,90% y, en la comparativa interanual, creció un 7,78%.

Los precios del alquiler siguen poniéndoselo difícil a la demanda, que "ve cómo lo que piden los propietarios está muy por encima de su capacidad de endeudamiento, obligándoles a ampliar su búsqueda a zonas que no encajan con lo que tenían pensado o a conformarse con pisos más pequeños o desactualizados", tal y como expone Ferran Font, director de Estudios de pisos.com.

Para el experto, el principal problema radica en la oferta: "La disponibilidad actual deja mucho que desear, ya que no solo es escasa, sino que su calidad no es la mejor", añadiendo que, "esta situación impide que se crezca en comodidad como inquilino consolidado, al tiempo que retiene a los más jóvenes en casa de sus padres porque la tarea de emanciparse les supone un enorme esfuerzo que no se ve recompensando, ya que ni siquiera se obtienen las condiciones de habitabilidad deseadas".

Font ha valorado que "desde la iniciativa privada se esté poniendo el foco en nuevas fórmulas habitacionales como el alojamiento flexible, que apuesta por el todo incluido y por la vida en comunidad, además de abrir la puerta a un alquiler gestionado de forma profesional".

Sin embargo, el portavoz del portal inmobiliario ha insistido en que "el flex living no puede ser la única alternativa", apuntando que "se deben sentar las bases de un alquiler residencial fuerte y competitivo, con una normativa y una fiscalidad estables al margen de los vaivenes políticos, además de posibilitar el paso hacia la compraventa con más producción de obra nueva".