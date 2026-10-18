Previsión meteorológica para este domingo, 18 de octubre: cielos cubiertos con chubascos, localmente muy fuertes

MURCIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 18 de octubre, cielos cubiertos con chubascos, localmente muy fuertes, persistentes y acompañados de tormentas.

Las temperaturas mínimas el ligero descenso o sin cambios; máximas en descenso, notable en zonas del interior. Vientos entre flojos y moderados de componente norte.

En concreto, se esperan 17 grados de temperatura mínima y 24 de máxima en Cartagena; 11 de mínima y 19 de máxima en Caravaca de la Cruz; 15 de mínima y 22 de máxima en Lorca; 10 de mínima y 17 de máxima en Yecla; y 17 de mínima y 22 de máxima en la ciudad de Murcia.