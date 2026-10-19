Previsión meteorológica para este lunes, 19 de octubre: chubascos ocasionales y tormentas en el litoral

MURCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 19 de octubre, cielos nubosos, con probables chubascos ocasionales, que podrán ser localmente muy fuertes, persistentes y acompañados de tormentas en el litoral durante la primera mitad del día. Probables chubascos localmente fuertes en el Noroeste.

Las temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas con pocos cambios. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente norte.

En concreto, se esperan 16 grados de temperatura mínima y 23 de máxima en Cartagena; 10 de mínima y 18 de máxima en Caravaca de la Cruz; 14 de mínima y 21 de máxima en Lorca; 9 de mínima y 16 de máxima en Yecla; y 15 de mínima y 21 de máxima en la ciudad de Murcia.