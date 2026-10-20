Previsión meteorológica para este martes, 20 de octubre:chubascos que pueden ser localmente fuertes y máximas en ascenso

MURCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 20 de octubre, cielos con intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales y chubacos que pueden ser localmente muy fuertes en el litoral por la madrugada.

Las temperaturas mínimas irán en descenso, mientras que las máximas irán en ascenso y será localmente notable en las sierras del interior. Los vientos soplarán flojos de componente oeste, ocasionalmente moderados.

En concreto, se esperan 15 grados de temperatura mínima y 25 de máxima en Cartagena; 8 de mínima y 23 de máxima en Caravaca de la Cruz; 13 de mínima y 25 de máxima en Lorca; 8 de mínima y 23 de máxima en Yecla; y 14 de mínima y 26 de máxima en la ciudad de Murcia.