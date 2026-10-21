Previsión meteorológica para este miércoles, 21 de octubre: temperaturas mínimas en ligero descenso

MURCIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 20 de octubre, cielos con intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales y chubacos que pueden ser localmente muy fuertes en el litoral por la madrugada.

Las temperaturas mínimas irán en descenso, mientras que las máximas irán en ascenso y será localmente notable en las sierras del interior. Los vientos soplarán flojos de componente oeste, ocasionalmente moderados.

En concreto, se esperan 6 de mínima y 23 de máxima en Caravaca de la Cruz; 14 grados de temperatura mínima y 26 de máxima en Cartagena; 11 de mínima y 24 de máxima en Lorca; 14 de mínima y 26 de máxima en Murcia; y 10 de mínima y 22 de máxima en Yecla.