Previsión meteorológica para este sábado, 17 de octubre: cielos muy nubosos, con chubascos y tormentas

MURCIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 17 de octubre, cielos con intervalos nubosos, tendiendo a cubiertos con chubascos y tormentas, localmente muy fuertes y con probabilidad de ser persistentes. Hay activadas dos alertas por este fenómeno: una amarilla y otra naranaja.
Las temperaturas en general con pocos cambios, salvo máximas en descenso en el tercio occidental. Vientos flojos variables, sin descartar rachas ocasionalmente fuertes a causa de las tormentas.
En concreto, se esperan 18 grados de temperatura mínima y 26 de máxima en Cartagena; 12 de mínima y 24 de máxima en Caravaca de la Cruz; 16 de mínima y 25 de máxima en Lorca; 12 de mínima y 26 de máxima en Yecla; y 12 de mínima y 28 de máxima en la ciudad de Murcia.