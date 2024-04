PSOE Murcia: "El trámite de los presupuestos llega fuera de plazo y sin aprobar antes la liquidación del 2023"

Advierte que este hecho "podría dar lugar a su anulación"



MURCIA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz, ha criticado que el trámite de los presupuestos de 2024 "llega fuera de plazo, fuera del orden del día, y sin aprobar antes la liquidación del 2023 pese a estar ya a finales de abril, lo que podría dar lugar a su anulación", según informaron fuentes del PSOE en un comunicado.

En este sentido, Ruiz ha asegurado que la oposición todavía no ha recibido los presupuestos de este 2024. "No podemos ver las cuentas para este año; además, no se ha aprobado la liquidación de 2023, que tenía que estar aprobada en marzo, con lo que desconocemos la situación real de las cuentas municipales y, por si fuera poco, un año más lo llevan a la Comisión de Hacienda fuera del orden del día, con lo que no tendremos conocimiento de la documentación hasta el lunes, el mismo día que se votan en Comisión", ha aseverado.

A su juicio, "es incomprensible que con un gobierno con mayoría absoluta estén funcionando de una manera tan chapucera, caótica, saltándose todos los plazos legales, con falta de transparencia y trayendo los presupuestos como si fuera un trámite molesto y prescindible, cuando son las cuentas que marcan el presente y el futuro de Murcia".

El portavoz del grupo municipal socialista ha explicado que se trata de una "chapuza más" de este Equipo de Gobierno que "está más pendiente de sus quince concejales que de las 460.000 murcianas y murcianos".

"En los presupuestos es dónde realmente se ve cómo está el municipio, no en las fotos y vídeos del equipo de gobierno con flores y fuegos artificiales", según Ruiz, quien ha estimado que "un Equipo de Gobierno que esconde los presupuestos y las liquidaciones presupuestarias es un equipo de gobierno que quiere ocultar el estado real del municipio, y nuestra obligación es denunciarlo".