PSOE: "El PP no se cansa de mentir, el aval del Gobierno regional ha llegado apenas a 500 personas en más de 3 años"

MURCIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional socialista, Miguel Ortega, ha criticado que el Partido Popular "no se cansa de mentir", y ha recordado que el aval del Gobierno regional "ha llegado apenas a 500 personas en más de 3 años, una cifra ridícula para el porcentaje de jóvenes".

Ortega ha respondido de esta forma al diputado regional del PP, Antonio Landáburu, quien ha destacado que "la apuesta del presidente regional, Fernando López Miras, por la juventud permitirá que casi 900 jóvenes se beneficien de los avales para adquirir una vivienda".

En este sentido, Ortega ha lamentado que "el aval del Gobierno regional está mal planteado, no tienen entidades bancarias que lo suscriban y por eso ha llegado a un porcentaje ridículo de los jóvenes en la región".

Ortega ha afirmado que "todo el dinero que se invierte en vivienda en la Región de Murcia viene del Gobierno de España, bien a través del Plan nacional de vivienda o por las transferencias directas, como el Bono Alquiler Joven".

"Si fuera por López Miras, estaríamos viviendo debajo de un puente, no destina recursos propios a la vivienda y boicotea las ayudas que vienen del Gobierno de España", ha dicho. El diputado socialista ha destacado que "el precio de la vivienda en la Región de Murcia está disparado".

"Somos una de las comunidades autónomas que más sube el precio, y López Miras no hace nada para remediarlo", según Ortega, quien ha añadido que "no ha construido ni una sola vivienda pública en 8 años, no aplica las leyes de vivienda regional ni nacional y no escucha a las organizaciones, ni a la PAH, ni a los sindicatos, ni a los constructores cuando piden la agilización de suelo para poder construir".

"En definitiva, cada día la vivienda está peor en la Región y López Miras hace menos, como indica hasta la patronal de la construcción", ha concluido Ortega.