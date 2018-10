PSOE pregunta en la Asamblea por la suspensión de las consultas de Angiología y Cirugía Vascular en hospital Santa Lucía

Publicado 15/06/2018 10:11:45 CET

MURCIA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Consuelo Cano ha dirigido una pregunta al consejero de Salud sobre los motivos que han originado la suspensión de las citas de la consulta correspondiente al servicio de Angiología y Cirugía Vascular del hospital Santa Lucía, de Cartagena, así como información sobre este servicio.

"Las carencias en determinadas especialidades en el Área II son conocidas. Sabemos de la anulación de citas y de la dificultad de nuevas citaciones de la consulta de Angiología y Cirugía Vascular, pero desconocemos cuál es la causa que lo provoca. La única salida para estos pacientes cuando no se encuentran bien es acudir al servicio de urgencias o desplazarse al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca".

Cano ha asegurado que existe malestar entre los usuarios del Área II de Salud, ya que al parecer este servicio ha dejado de atenderse porque el número de profesionales "no es suficiente para ocuparse de las nuevas consultas", así como las ya programadas de esta especialidad médico-quirúrgica, responsable del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del aparato circulatorio.

"Toda esta información que nos llega de los pacientes es la que queremos trasladar al consejero para que dé respuestas tanto a los usuarios como al Grupo Parlamentario Socialista".

La diputada quiere saber el número de profesionales que cubren la especialidad en el Hospital Santa Lucía, los motivos por los que no se atienden estas consultas y si se ha reducido personal.

Para Consuelo Cano es "inaceptable" que los usuarios de esta área de salud se encuentren con este tipo de situaciones, "que empeoran aún más la calidad del servicio sanitario que reciben".

"La Consejería no solo no cumple con la Ley del Rosell, sino que además no facilita la atención de calidad a la que tienen derecho los ciudadanos", ha criticado.