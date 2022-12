El PSOE presenta 138 enmiendas parciales a los Presupuestos de 2023, la mayoría para reforzar la sanidad pública

CARTAGENA (MURCIA), 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en la Asamblea Regional 138 enmiendas parciales a los Presupuestos regionales de 2023, lo que supone modificar el destino de 106,5 millones de euros.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha recalcado que la mayor cantidad de presupuesto modificado afecta a la Consejería de Salud. En concreto, modifican el destino de 68,3 millones de euros para "reforzar la sanidad pública".

Los socialistas también han presentado enmiendas por valor de 12,3 millones de euros para contratar a 150 médicos especialistas, destinan, a su vez, 16 millones de euros para el hospital Santa María del Rosell de Cartagena, un millón de euros para la contratación de psicólogos en colegios e institutos, así como también contemplan inversiones para la construcción y ampliación de centros de salud e infraestructuras sanitarias de Lorca, Las Torres de Cotillas, Mazarrón, Lorquí, Cieza, Los Alcázares, Alhama de Murcia, Jumilla y Yecla.

En materia de Educación y Universidades, las enmiendas que han presentado contemplan la gratuidad de libros de texto a partir del 1 de enero de 2024 así como un plan de infraestructuras de centros escolares y el Plan plurianual para garantizar la financiación de las universidades públicas.

Lucas ha detallado que en Infraestructuras destinan un millón de euros para el Tranvía de Murcia, 250.000 euros para la Autovía del Norte (Venta del Olivo-Caravaca de la Cruz) y complementar las ayudas al alquiler del Bono Joven con 304.800 euros. Asimismo, ha defendido la necesidad de incluir la ZAL de Los Camachos de Cartagena en los Presupuestos regionales de 2023, para lo que contemplan 10 millones de euros.

Otras de las enmiendas del PSOE tiene que ver con la mejora de los sistemas de recogida y saneamiento de aguas residuales en la cuenca vertiente al Mar Menor con cinco millones de euros, la creación del Instituto de las Mujeres de la Región de Murcia, la aprobación y elaboración definitiva de los planes de ordenación de los recursos naturales, un incremento de 2,6 millones de euros en la partida de la Ley de Dependencia, así como 500.000 euros para el Yacimiento de San Esteban, 550.000 para excavaciones arqueológicas de Cartagena y 3,5 millones de euros para la modernización de infraestructuras turísticas.

El diputado regional ha recordado que el secretario general del PSOE en la Región de Murcia, Pepe Vélez, trasladó al Gobierno regional las propuestas del Partido Socialista para la aprobación de los presupuestos regionales de 2023 que "aportaban soluciones a los problemas reales de la Región y que beneficiaban a toda la ciudadanía". Sin embargo, según ha dicho, "López Miras no tenía ninguna intención de acordar los presupuestos con nosotros. De hecho, la reunión que convocó con los portavoces parlamentarios fue un paripé porque se realizó después del debate a la totalidad de los presupuestos, es decir, cuando ya no podían incorporarse nuestras propuestas debido al calado de las medidas incluidas".

A su juicio, los presupuestos que ha presentado el Gobierno regional "no tienen credibilidad ya que no ejecutan todo lo que presupuestan. Es más, la ejecución de las inversiones incluidas en los presupuestos regionales de 2022, a fecha de 31 de octubre, no supera el 35%.Las cuentas para 2023 no dan respuesta a los desafíos que tiene la Región de Murcia", ha añadido.