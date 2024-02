PSOE: "Todas las medidas que prometió López Miras para los jóvenes en campaña eran una farsa"

MURCIA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Juventudes Socialistas de la Región de Murcia y diputado regional, Miguel Ortega, ha asegurado que todas las medidas que prometió Fernando López Miras para los jóvenes durante la pasada campaña electoral "eran una farsa", según informaron fuentes del PSOE en un comunicado.

"Encima de que las únicas ayudas en materia de vivienda proceden del Gobierno de Pedro Sánchez, el Gobierno regional se dedica a entorpecerlas y boicotearlas", ha señalado.

En este sentido, ha explicado que el Gobierno de España "envió 17,6 millones de euros para el Bono Alquiler Joven" y el Gobierno de López Miras "solo ha concedido 810.000 euros".

Ortega ha indicado que pasa exactamente lo mismo con las ayudas al alquiler para jóvenes, vendidas a bombo y platillo como mérito del PP, pero que las financia el Gobierno de España, y ha señalado que hay 172 solicitudes, y todas ellas sin abonar.

"Si la excusa son los trámites burocráticos, ¿por qué ocurre lo mismo con aquellas que ha diseñado el Gobierno regional? Está claro que el Ejecutivo de López Miras miente, para variar", ha remarcado.

"Si eres joven, has pedido alguna ayuda para vivienda, pero aún no lo has cobrado, ya sabes que el responsable es López Miras. Los jóvenes de esta Región no tenemos ayudas ni posibilidades de emanciparnos", ha añadido.

Finalmente, ha explicado que de los 1.547 expedientes que han sido autorizados y tienen derecho a la ayuda, el Gobierno regional "tan solo ha pagado 245, a fecha 20 de diciembre de 2023".