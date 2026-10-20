La Región acoge el rodaje de la miniserie 'Casper', protagonizada por Roberto Álamo y Rodolfo Sancho

El actor Roberto Álamo caracterizado como 'Casper' - CARM

MURCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia acogerá el rodaje de la miniserie 'Casper', un thriller policíaco protagonizado por Roberto Álamo, Rodolfo Sancho, Adriana Torrebejano, Alain Hernández y Cristina Alcázar, que se grabará en distintos escenarios durante el mes de noviembre y que cuenta con el apoyo de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes.

En concreto, la obra creada y dirigida por Joaquín Llamas, con guion de Manuel Ríos, Mónica Martín-Grande y Ángela Armero, y producida por Atlantia Media y RTVE, tendrá parte de su rodaje en los municipios de Cartagena, Murcia, Ulea y Yecla.

Desde las Film Offices de los ayuntamientos se está colaborando con la Región de Murcia Film Commission para facilitar la grabación, según ha informado la Comunidad.

La consejera, Carmen Conesa, ha indicado que "esta miniserie es una de las producciones de alto presupuesto que se están rodando en la Región de Murcia, contribuyendo al desarrollo de nuestro sector audiovisual y beneficiando a otros sectores que prestan servicios a estas producciones".

'Casper' narra en tres capítulos de 70 minutos la obsesión del inspector Losada por detener a Ángel Suárez Flores, más conocido como 'Casper', considerado 'El Padrino' de los bajos fondos en España y líder de la organización criminal española más peligrosa de las últimas décadas.

Pese a ser detenido por el inspector tras cometer grandes golpes como el del Banco Popular de Yecla o el robo de obras de arte en el domicilio de la empresaria Esther Koplowitz, 'Casper' salió casi indemne, con condenas pequeñas que le permitieron seguir su carrera delictiva.

Losada continuó en su empeño de encarcelar al criminal, que finalmente fue detenido por dar 'vuelcos' a traficantes para luego vender los estupefacientes. Esta detención puso fin a 30 años de carrera delictiva.

En la miniserie, que ya ha comenzado a rodarse en la Comunidad de Madrid y recalará también en las Islas Canarias, Roberto Álamo da vida a 'Casper' y su antagonista es el inspector Pablo Losada, interpretado por Rodolfo Sancho.

Junto a ellos, completan el reparto Adriana Torrebejano, como la inspectora Sara Román; Alain Hernández, en el papel de 'Sapo', colaborador de 'Casper'; y Cristina Alcázar como Elvira Marcos, jefa de la unidad policial.