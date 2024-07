La Región iniciará en 2025 un proyecto experimental para proteger a los menores en riesgo de desamparo

CARTAGENA (MURCIA), 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Región iniciará el próximo año un proyecto experimental para proteger a los menores en riesgo de desamparo. Así lo ha anunciado la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, durante su comparecencia ante la Comisión especial de Estudio sobre la Infancia y la Adolescencia en la Asamblea Regional.

Según ha dicho, uno de los retos y la apuesta para los próximos meses es el de crear una red de trabajo para atender a las familias y proteger a los menores en riesgo de desamparo con el fin de facilitarles la integración en sus grupos naturales de convivencia y minimizar factores de desprotección.

"Se trata de un proyecto experimental en el que van a intervenir de forma conjunta los profesionales de atención a la infancia de las distintas administraciones públicas y de entidades del tercer sector", ha explicado. Ruiz ha añadido que se trata de una "colaboración en red que permitirá abordar la problemática desde una perspectiva integral y dotar a las familias de los mecanismos necesarios para mejorar el cuidado de los menores". Este proyecto se presentará a los ayuntamientos de la Región antes de ponerlo en marcha en 2025.

En este contexto, la consejera ha informado que está previsto elaborar una metodología de prevención e intervención desde el área educativa, salud y la atención social. Esta iniciativa cuenta con un presupuesto de 230.600 euros procedentes de los fondos del Mecanismo de Transformación, Recuperación y Resiliencia que facilitará crear grupos de trabajo y "garantizar la eficacia de las acciones".

Además de eso, la consejera también ha indicado que la Región "ha logrado reducir la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social infantil en 2,7 puntos porcentuales en 2023". Esto supone, ha explicado, pasar del 41,5% en 2022 al 38,8%, en 2023.

Ruiz también ha dicho que el presupuesto de la Consejería destinado a la protección del menor ha crecido un 210% durante los dos últimos años, mientras que en el ámbito familiar el incremento ha sido del 260% desde el año 2020.

Por otra parte, Ruiz Caballero ha detallado que los Servicios Comarcales de Atención a Familias (SCAF) dispondrán de un presupuesto de cinco millones de euros procedentes del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y de fondos propios de la Comunidad, y que "con la participación de 72 especialistas de intervención social, se prevé atender a 1.630 familias y a unos 2.608 menores en riesgo de desprotección durante los próximos tres años".

Desde los grupos parlamentarios, el diputado del PSOE Miguel Ortega considera que la considera de Política Social "no puede ser xenófoba los miércoles, racista los jueves e intercultural los viernes, porque representa a todos los ciudadanos de la Región", ha dicho preguntándose "cómo es posible que el miércoles diga que no va aceptar a más menores no acompañados en la Región, el jueves rebaje el tono y diga que no tenemos capacidad para acoger a más niños, y el viernes, cuando se lo impone el PP, entonces la Región sí que tiene capacidad para acoger a los 16 niños pendientes desde 2020?".

El socialista ha recordado que el 31% de la población de la Región está en riesgo de pobreza, y el 40,6 % de los niños y adolescentes está en riesgo de pobreza o exclusión social. En ese sentido, considera que debería cumplir primero el II Pacto de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social antes de empezar a trabajar en el tercero.

La portavoz del Grupo Mixto, la diputada de Podemos, María Marín, ha señalado que la ruptura entre PP y VOX "ha sido electoralista porque en esencia sus políticas son las mismas". La parlamentaria ha destacado que la consejera "ha rechazado la distribución solidaria de los menores inmigrantes que están afincados en Canarias en muy malas condiciones, que es lo mismo que defienden Abascal y Antelo".

Según ella, "el único motivo para este rechazo es el racismo puro y duro que ponen encima de la mesa tanto VOX como el PP" y ha criticado al presidente de la Comisión por "intentar impedir que usemos las palabras racismo y xenofobia porque, según ellos, son palabras de mal gusto. Es lamentable".

El diputado de VOX Ignacio Arcas, por su parte, ha llamado la atención sobre la dependencia. "Los tiempos de espera son superiores a 500 días en la Región, una situación de la que la consejera debería avergonzarse", ha advertido.

En cuanto a la situación de los menas en la Región se ha interesado por los "cambios de opinión" en este asunto en la Comunidad, ha dicho, reiterando que las políticas de VOX están inspiradas en "el sentido de la humanidad con los jóvenes africanos que se tiran al mar y se echan en manos de las mafias asumiendo riesgos muy importantes para sus vidas y también humanidad con aquellos inmigrantes que llegan con el cauce legal y ordenado para el cumplimiento de las leyes de inmigración".

Por parte del PP, el diputado Carlos Albaladejo ha indicado que en la Región han descendido los índices de pobreza y exclusión social más de 2,5 puntos respecto al año anterior.

"Una disminución superior a la media nacional, que es de 2 puntos. La tasa AROPE de la Región de Murcia registra el tercer mejor avance del país en puntos porcentuales , lo que ha llevado a que 38.000 murcianos menos que el año pasado estén en riesgo de pobreza". Además, ha destacado el "descenso significativo del abandono escolar temprano en 6,5 puntos.