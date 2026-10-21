La Región de Murcia, entre las cinco CCAA con mayor tasa de litigiosidad

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MURCIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los tribunales de la Región de Murcia finalizaron el segundo trimestre de 2026 con 230.045 asuntos en trámite, lo que representa un incremento del 4,4% respecto al mismo periodo de 2025, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia en un comunicado.

Este crecimiento supera en un punto porcentual el registrado en el conjunto de España, donde los procedimientos en curso aumentaron un 3,4%, hasta alcanzar los 4.856.010 asuntos, y sitúa a la Región entre las cinco comunidades con mayor tasa de litigiosidad.

Así se desprende de los datos publicados por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que reflejan una evolución desigual entre las cuatro jurisdicciones.

Durante el segundo trimestre del año, los tribunales murcianos recibieron 65.024 nuevos asuntos, un 5,8% menos que en el mismo trimestre del ejercicio anterior. En el conjunto de España, el descenso fue del 0,6%.

En cuanto a la actividad resolutiva, los órganos judiciales de la Región resolvieron 58.514 procedimientos, un 5,4% menos que un año antes. Pese a esta reducción, la evolución murciana fue más favorable que la nacional, donde el número de asuntos resueltos cayó un 9,9%.

Esto situó en 4,93 a la tasa de congestión de la Región, frente al 3,62 nacional, lo que pone de manifiesto la mayor presión estructural de los órganos judiciales murcianos.

La Región de Murcia figura, además, entre las cinco comunidades autónomas con mayor tasa de litigiosidad de España, al situarse solo tras Canarias (51,49), Principado de Asturias (43,32), Madrid (43,05) y Cataluña (42,44).

En concreto, entre abril y junio se registraron 40,97 asuntos por cada 1.000 habitantes, frente a los 39,35 de la media nacional, según los datos del CGPJ.

Las secciones civiles reducen su pendencia En la jurisdicción civil ingresaron 26.122 asuntos, un 19% menos que un año antes, frente al descenso nacional del 3,7%.

La resolución bajó un 9,1% en Murcia, un descenso menos acusado que en España, que registró una bajada del 19,3%. Y los procedimientos civiles pendientes se situaron en 140.837, un 1,9% menos.

A pesar de esta reducción de la bolsa de procedimientos pendientes, la jurisdicción civil continúa concentrando más de seis de cada diez asuntos en trámite en los órganos judiciales de la Región.

Por su parte, la tasa de pendencia civil se sitúa en 6,07, considerablemente por encima de la nacional, de 3,58, lo que revela que el volumen de procedimientos acumulados sigue siendo especialmente elevado en relación con su capacidad resolutiva.

La jurisdicción penal recibió 33.050 asuntos, un 4,4% más, y resolvió 30.147, un 2,9% menos. Terminó el trimestre con 63.428 procedimientos abiertos, un 20,8% más que un año antes, superando el incremento registrado en el conjunto de España, donde creció un 15,9%.

En contencioso-administrativo, los asuntos ingresados crecieron un 15%, frente al 2,7% nacional, y los pendientes aumentaron un 9,3%, hasta 7.589. En el orden social, la entrada subió un 13,9%, frente al 7,1% nacional, y los asuntos pendientes alcanzaron los 18.191, lo que supone un incremento del 4,7%, por debajo del incremento nacional del 12%.