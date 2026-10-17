La Región de Murcia Film Commission se reúne con 30 responsables de producciones en 'Shooting Locations Marketplace'

Imagen del encuentro entre los responsables de distintas film commissions - CARM

MURCIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes participó esta semana con la Región de Murcia Film Commission en 'Shooting Locations Marketplace', en Valladolid, donde mantuvo encuentros de trabajo con una treintena de responsables de producciones nacionales e internacionales.

Se trata de la tercera ocasión en la que la Comunidad Autónoma participa en esta feria para captar rodajes, ya que se trata de un evento especializado en localizaciones de la industria audiovisual y que reúne a localizadores, productores y destinos de rodajes.

En concreto, durante los dos días del encuentro profesional se mantuvieron encuentros con responsables de localizaciones de las grandes plataformas, estudios cinematográficos, conglomerados multimedia, productoras y compañías especializadas.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que "la participación en ferias como la de Valladolid está sirviendo para atraer importantes rodajes nacionales e internacionales a la Región de Murcia. De hecho, en estos encuentros profesionales es donde se asientan las bases para atraer largometrajes y series nacionales e internacionales, ya que en ellos participan los profesionales que eligen las localizaciones para cada producción".

La edición 2026 de 'Shooting Locations Marketplace', organizada por la Feria de Valladolid y Spain Film Commission se celebró los días 14 y 15 de octubre. En el evento intervinieron profesionales de 27 países, con especial presencia del mercado anglosajón.