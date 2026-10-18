El 1-1-2 Región de Murcia registra 124 llamadas durante el episodio de lluvias y tormentas

MURCIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia ha registrado 124 llamadas y 122 asuntos desde el inicio del episodio de lluvias y tormentas, según el balance actualizado a las 12.45 horas de este domingo, 18 de octubre.

Desde el anterior balance, en el que se contabilizaban 100 llamadas y 95 asuntos, se han registrado 24 nuevas llamadas y 27 asuntos adicionales. Los municipios con mayor número de llamadas son Cartagena (33), Lorca (31), San Pedro del Pinatar (16), Murcia (16) y San Javier (9).

Entre los asuntos registrados destacan 41 incidencias por obstáculos en la vía pública, 24 achiques de agua, 5 rescates en agua dulce y 6 incidencias relacionadas con cortes generales del suministro eléctrico.

Durante la jornada del sábado se comunicaron incidencias relacionadas con el agua cruzando la carretera RM-D18 en Águilas, solicitudes de rescate en la zona del Relojero (Murcia), vehículos afectados por el agua en Alhama de Murcia y Los Nietos (Cartagena), así como el desbordamiento de una rambla en la RM-404.

Por otro lado, durante la mañana del domingo destacan las incidencias registradas en San Pedro del Pinatar, con avisos por vehículos afectados por el agua en Los Cuarteros y la avenida del Puerto, así como inundaciones en calles, viviendas y bajos.

En San Javier, especialmente en La Manga del Mar Menor, se han comunicado importantes acumulaciones de agua en la Gran Vía, en las proximidades del puente del Estacio, que impiden la circulación, además de inundaciones en garajes, viviendas y establecimientos.

En Murcia, se han recibido avisos por varias alcantarillas abiertas y sin tapa en el camino del Reguerón, en Alquerías. Desde el 1-1-2 Región de Murcia se recuerda la importancia de extremar la precaución en los desplazamientos, evitar las zonas inundables y no atravesar ramblas ni carreteras cubiertas por el agua.