El 1-1-2 Región de Murcia registra las primeras incidencias relacionadas con el episodio de lluvias y tormentas

MURCIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Hasta las 12.55 horas de hoy, 17 de octubre, el Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia ha registrado una incidencia relacionada con las lluvias que afectan a la Región de Murcia.

La incidencia se ha localizado en Águilas, en la carretera RM-D18, a la altura de la rambla de El Cocón, donde el agua cruza la calzada con fuerza e impide el paso de vehículos. Se recomienda extremar la precaución en los desplazamientos, especialmente en carreteras próximas a ramblas y zonas inundables, y no atravesar cauces ni carreteras cubiertas por agua.