La Región de Murcia supera por primera vez los 800 euros de precio medio de alquiler

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Cada vivienda ofertada registra una media de 45 interesados en un plazo de diez días, lo que supone triplicar el umbral óptimo MURCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El precio medio del alquiler de vivienda en la Región de Murcia ha alcanzado los 801 euros al mes durante el tercer trimestre de 2026, un umbral inédito en el registro autonómico que representa una subida frente a los 789 euros del segundo trimestre (+1,54%).

Así se desprende del Barómetro del Alquiler de 2026 elaborado por el Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro.

La tensión en los precios coincide con una previsión de contracción en la oferta de arrendamiento residencial, que pasará de los 18.443 inmuebles ofertados en 2025 a 18.347 en el tercer trimestre de 2026, lo que supone un descenso del 0,52% equivalente a 96 viviendas menos en el mercado.

El informe atribuye esta evolución al incremento sostenido de la demanda, que creció un 53,13% en los primeros seis meses del año.

Cada vivienda ofertada registra una media de 45 interesados en un plazo de diez días, cifra que mejora el máximo histórico de 48 solicitantes alcanzado en el segundo trimestre, pero supera el intervalo de 34 a 39 interesados registrado entre finales de 2025 y principios de 2026, triplicando el umbral óptimo de 15 competidores recomendado por el Observatorio.