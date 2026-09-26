La Región refuerza su estrategia de turismo deportivo con la celebración en Mazarrón del mundial de Hydrofly 2026

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, asistió hoy en Mazarrón a la celebración del Campeonato del Mundo de Hydrofly de Motonáutica. - CARM

MURCIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia acoge del 24 al 27 de septiembre de 2026 una nueva cita deportiva internacional con la celebración en Mazarrón del mundial de Hydrofly, una competición que reunirá a algunos de los mejores especialistas internacionales de esta disciplina y que forma parte de la estrategia regional para atraer grandes eventos deportivos como herramienta de promoción turística y dinamización económica.

El campeonato convierte estos días la bahía de Mazarrón en el epicentro mundial del hydrofly, con la participación de deportistas procedentes de países como Estados Unidos, Francia, Italia, Países Bajos, Corea del Sur, Polonia y Colombia, entre otros, además de España. La cita reforzará la proyección internacional de la Costa Cálida y situará nuevamente a la Región de Murcia en el calendario de grandes competiciones deportivas internacionales.

La celebración de este mundial se enmarca en la apuesta de la Comunidad por vincular turismo y deporte para generar actividad durante todo el año, diversificar la oferta turística y consolidar la Región como destino de referencia para eventos de alcance nacional e internacional. En este sentido, la competición contribuirá a atraer visitantes fuera de la temporada alta y a generar retorno económico en sectores como el alojamiento, la hostelería y el comercio local.

En el plano deportivo, los participantes competirán realizando espectaculares exhibiciones sobre el agua en las que cada rider dispondrá de hasta dos minutos y medio para ejecutar sus maniobras. Las actuaciones serán evaluadas por jueces de la Unión Internacional de Motonáutica (UIM), que valorarán aspectos como la técnica, la altura, la velocidad o la complejidad de los ejercicios.

La organización prevé además un impacto importante asociado a la llegada de deportistas, equipos técnicos y jueces internacionales, con más de 400 pernoctaciones vinculadas directamente al evento.

En este sentido, la consejera de Turismo, Cultura y Deportes afirmó que "eventos deportivos de alto nivel y de referencia internacional como este son fundamentales para seguir desarrollando la promoción turística, que en este caso genera notoriedad y fortalece el posicionamiento de la Costa Cálida como destino asociado al deporte, al mar y a las experiencias de calidad".

Conesa remarcó la "capacidad de la Región de Murcia y de sus federaciones y profesionales para desarrollar eventos de altísima exigencia organizativa de forma ejemplar".