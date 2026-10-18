La retirada de infraestructuras en desuso de Sierra Espuña afectará a 12 emplazamientos de Alhama, Totana y Mula

Zona deportiva frente al Sanatorio en Sierra Espuña. - CARM

MURCIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La actuación para la retirada de antiguas infraestructuras en desuso en Sierra Espuña, cuyos trabajos comenzaron hace 10 días, comprende 12 emplazamientos situados en los municipios de Alhama de Murcia, Totana y Mula, la mayoría de ellos en el entorno de las áreas de uso público de Huerta Espuña, La Perdiz y Las Alquerías.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 276.380 euros, un plazo previsto de ejecución de dos meses y está financiado al 60 por ciento por la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), y al 40 por ciento restante por la Comunidad Autónoma.

Los trabajos afectan a antiguas edificaciones, depósitos, arquetas, vallados y otras infraestructuras dispersas por el parque regional que se encuentran vacías, desmanteladas o sin uso.

La directora general de Patrimonio Natural y Acción Climática, Inmaculada Torres, explicó que "se trata de instalaciones que han dejado de utilizarse y que, en algunos casos, presentan huecos, cerramientos deteriorados, estructuras abiertas o elementos metálicos, especialmente en zonas frecuentadas por visitantes".

La actuación comprende una superficie de alrededor de 650 metros cuadrados y contempla la retirada de un volumen estimado de 1.878 metros cúbicos de residuos. "Después de la retirada de los distintos elementos se realizarán los trabajos necesarios de limpieza y acondicionamiento", indicó Inmaculada Torres.

Así, una vez eliminadas las infraestructuras, los trabajos incluyen la limpieza de los emplazamientos, la nivelación de los terrenos y su adecuación mediante el empleo de tierras compatibles con las características del entorno.

Las actuaciones se localizan en terrenos incluidos en el ámbito de Sierra Espuña y se encuadran en las determinaciones del Plan Rector de Uso y Gestión del parque regional relativas a la conservación de los hábitats y especies y a la recuperación de espacios transformados.