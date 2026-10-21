Salud comenzará la próxima semana a enviar invitaciones para el cribado de mama a mujeres de 45 a 74 años - HOSPITAL VIAMED FÁTIMA

CARTAGENA (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Salud comenzará la próxima semana a enviar invitaciones para completar la ampliación del programa de detección precoz del cáncer de mama en la Región de Murcia, cuyo objetivo es extender la cobertura a las mujeres de entre 45 y 74 años, según ha anunciado este miércoles la consejera Isabel Ayala durante la sesión de preguntas orales en el Pleno de la Asamblea Regional.

En respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario Socialista, Ayala ha explicado que la Región de Murcia tiene como objetivo ampliar el programa de cribado de cáncer de mama a las mujeres de entre 45 y 74 años, aunque actualmente la cobertura se sitúa entre los 46 y los 72 años. "En la próxima semana comenzarán a enviarse las invitaciones para la franja completa", ha anunciado Ayala, quien también ha señalado que, tras una experiencia piloto en el Área de Salud V, ya se está formando a profesionales de distintas áreas sanitarias para extender progresivamente el uso de inteligencia artificial en el cribado a toda la Región.

La titular de Salud ha asegurado que "no existe lista de espera en el programa de cribado y que este funciona correctamente", y ha indicado que durante el pasado año se realizaron más de 70.000 mamografías preventivas. En cuanto a las mamografías diagnósticas solicitadas por un facultativo ante una sospecha de cáncer, ha cifrado la demora media en 16,5 días, seis menos que hace seis meses.

Por su parte, el PSOE ha cuestionado la falta de información actualizada sobre el programa, al asegurar que los últimos datos publicados corresponden al bienio 2021-2022. "Aquí no estamos para creer en un acto de fe, estamos para creer en los datos", ha reprochado el representante socialista, quien también ha denunciado que 480 mujeres estaban esperando una mamografía, algunas de ellas, según ha afirmado, por encima de los plazos establecidos.

BAJAS LABORALES

La consejera de Salud, Isabel Ayala, también ha rechazado que pueda establecerse una relación directa y automática entre las listas de espera sanitarias y la duración de las bajas laborales. En respuesta a la diputada socialista Virginia Lopo, ha asegurado que, según los datos de junio de 2026, los pacientes de la Región esperan 26 días menos que la media nacional para una intervención quirúrgica y 32 días menos para una consulta externa. Además, ha informado de la creación de un grupo de trabajo entre el Servicio Murciano de Salud y la inspección sanitaria para mejorar el seguimiento de las incapacidades temporales.

Lopo ha señalado que las bajas laborales duran una media de 61 días en la Región, frente a los 44 del conjunto de España, y ha atribuido esta diferencia a los retrasos en pruebas diagnósticas, consultas con especialistas y tratamientos. "Las listas de espera de la sanidad pública sí están directamente relacionadas con la duración de las bajas laborales", ha sostenido la diputada, quien ha defendido que los procesos de incapacidad temporal responden a criterios médicos y no a la voluntad de los trabajadores.

AMPLIACIÓN DE LAS AYUDAS COMEDOR

En materia educativa, el consejero Víctor Marín ha anunciado que su departamento continuará incrementando el presupuesto de las ayudas de comedor escolar, elevando los umbrales de renta y abriendo nuevos comedores para aumentar el número de beneficiarios. En respuesta al diputado socialista Juan Andrés Torres, ha explicado que se está realizando una evaluación de necesidades para estudiar cómo mejorar la cobertura. "Seguiremos trabajando para que haya más beneficiarios de estas ayudas", ha afirmado.

El consejero ha señalado que durante la legislatura los recursos destinados a estas ayudas han aumentado un 40%, hasta alcanzar los 5,6 millones de euros, y que más del 28% de los usuarios de los comedores escolares no pagan por el servicio. Torres, por su parte, ha denunciado que la Región es la comunidad con menor cobertura de becas de comedor, que, según sus datos, solo llegan al 2% del alumnado, y ha criticado los requisitos económicos de acceso. "Esto es una indecencia que usted está permitiendo", ha manifestado.

81 PROYECTOS EMPRESARIALES PARA CREAR MÁS DE 2000 EMPLEOS

Por otro lado, el consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, ha informado de que la Región cuenta actualmente con una cartera de 81 proyectos empresariales con un potencial de inversión de 1.647 millones de euros y una previsión de creación de 2.812 puestos de trabajo. En respuesta al diputado popular Ramón Sánchez Parra, ha explicado que las iniciativas pertenecen a sectores como la industria, la energía, la economía circular, la logística y la tecnología.

Marín ha destacado que la captación de inversiones se desarrolla a través del Instituto de Fomento y que el objetivo es acompañar a las empresas hasta que sus proyectos puedan materializarse. Según sus datos, 353 proyectos han confirmado su inversión en la Región, con más de 14.000 empleos generados y un impacto económico superior a 12.000 millones de euros. Asimismo, ha reclamado al Gobierno central mejoras en las infraestructuras y en el suministro de recursos para favorecer la competitividad empresarial.

EL SEF FORMARÁ A MÁS DE 13.000 TRABAJADORES EN 2027

En otra pregunta del PP, formulada por la diputada Josefa Carreño, Luis Alberto Marín ha avanzado que el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) pondrá en marcha en 2027 dos líneas de ayudas dotadas con 4,5 millones de euros para desarrollar 860 acciones formativas que beneficiarán a más de 13.000 trabajadores.

El consejero ha explicado que la oferta incluirá formación en inteligencia artificial, competencias digitales, análisis de datos, marketing digital, inglés profesional y habilidades comerciales. "No entendemos la formación como un trámite, sino como una inversión", ha señalado Marín, quien ha defendido la necesidad de adaptar la cualificación profesional a las demandas del tejido productivo.

COMPETENCIAS DE COSTAS

Por otro lado, el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, ha reclamado al Gobierno central que convoque la Comisión Mixta de Transferencias para negociar el traspaso de las competencias de ordenación y gestión del litoral a la Comunidad Autónoma, solicitado formalmente el pasado 3 de septiembre. En respuesta a la diputada popular María Luisa Casajús, ha defendido una transferencia plena, acompañada de los medios necesarios para ejercer estas funciones.

García Montoro ha asegurado que unas 600 viviendas de la Región están afectadas por los deslindes del dominio público marítimo-terrestre, entre ellas inmuebles de Los Nietos, Cabo de Palos, El Portús, Puerto de Mazarrón y Puntas de Calnegre. "Pedimos una transferencia de competencias plena, con los mecanismos y los medios necesarios que permitan ejercer con garantías dichas funciones", ha afirmado, al tiempo que ha reclamado una gestión del litoral más cercana y ágil.

APOYO A CEUTA

Finalmente, el consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, ha reiterado el apoyo del Gobierno regional a Ceuta ante la crisis migratoria, aunque no ha concretado si el Ejecutivo tiene previsto realizar una visita institucional a la ciudad autónoma, como le ha preguntado la diputada del Grupo Mixto Virginia Martínez.

"Ceuta es España, Ceuta no está sola, Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", ha manifestado Ortuño, quien ha acusado al Gobierno central de no garantizar la seguridad y el control de las fronteras. El consejero ha considerado que las visitas institucionales deben ir acompañadas de medidas efectivas y ha asegurado que el presidente regional, Fernando López Miras, ha trasladado en distintas ocasiones su apoyo al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas.