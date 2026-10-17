Santomera acoge la exposición 'Fotoperiodismo Región de Murcia 2025', con 90 imágenes que retratan el último año

El Centro Cultural Casa Grande de Santomera acoge desde este viernes la exposición 'Fotoperiodismo Región de Murcia 2025', una selección de 90 fotografías que recogen algunos de los acontecimientos más destacados del último año en la comunidad autónoma - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

El Centro Cultural Casa Grande de Santomera acoge desde este viernes la exposición 'Fotoperiodismo Región de Murcia 2025', una selección de 90 fotografías que recogen algunos de los acontecimientos más destacados del último año en la comunidad autónoma.

El alcalde de Santomera, Víctor Martínez, ha participado en la inauguración de la muestra junto a Juan Francisco Moreno, presidente de la Asociación de Informadores Gráficos de Prensa de la Región de Murcia, entidad organizadora de la exposición en colaboración con el Archivo General.

La muestra reúne imágenes captadas por algunos de los fotoperiodistas murcianos más reconocidos, distribuidas en diferentes bloques temáticos: sociedad, sucesos, fiestas y tradiciones, cultura y espectáculos, política y deportes.

A través de sus objetivos, los profesionales de la información gráfica ofrecen un recorrido por los acontecimientos que han marcado la actualidad regional, desde las celebraciones y los logros deportivos hasta los sucesos y momentos más difíciles.

Durante la inauguración, el alcalde ha destacado el valor de esta exposición como una oportunidad para recordar y volver a mirar los acontecimientos que han definido el último año, al tiempo que ha agradecido a la Asociación de Informadores Gráficos de Prensa de la Región de Murcia y a sus profesionales el trabajo que realizan para documentar y transmitir la actualidad.

La llegada de esta muestra a Santomera permite acercar al público el trabajo de quienes, a través de la fotografía, contribuyen a construir la memoria colectiva y a preservar el testimonio visual de la sociedad murciana.

La exposición podrá visitarse en el Centro Cultural Casa Grande hasta el próximo 6 de noviembre. Además, se ofrece la posibilidad de participar en visitas guiadas a cargo de fotoperiodistas de la Región de Murcia, para las que es necesario realizar una inscripción previa en el teléfono 968862140.