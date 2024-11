Segado (PP): "Sánchez debe dimitir ya y no arrastrar a España a la inmundicia que él mismo ha provocado"

MURCIA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Popular en la Asamblea Regional Joaquín Segado ha manifestado que, tras las declaraciones de Víctor de Aldama en sede judicial, "Pedro Sánchez debe dimitir ya y no arrastrar a España a la inmundicia que él mismo ha provocado".

Segado ha subrayado que "ante una situación que se ha convertido en insostenible, es momento de dar voz a los españoles para que se pronuncien en las urnas sobre si quieren más socialismo y más corrupción, o prefieren un cambio para España".

"Los españoles no se merecen soportar la agonía política y judicial de un presidente que no da las explicaciones pertinentes, huye del Congreso y hace uso y abuso de la mentira", ha señalado el portavoz del PP en la Asamblea.

"No es solo el hecho de que Sánchez carezca de credibilidad cuando mantiene que no conoce a Aldama pese a que este comisionista ha asegurado que, en aquel acto en el que ambos posaron juntos para una foto, el mismo presidente quería conocerle y le había agradecido sus gestiones", ha subrayado Segado. "No es solo que, además, haya detallado supuestos pagos de comisiones a dirigentes del PSOE", ha añadido.

"Lo que no admite duda es que fue Aldama quien gestionó el rescate millonario de Air Europa, quien acudió a Barajas con Ábalos, entonces mano derecha de Sánchez, a reunirse clandestinamente con Delcy Rodríguez, quien participó en la trama de venta de mascarillas a Gobiernos autonómicos del PSOE", ha señalado el portavoz.

"Y fue también Aldama quien ayudó a la imputada esposa de Sánchez en la promoción de una cátedra que consiguió sin tan siquiera ser licenciada", ha apostillado.

"Por tanto, si hay algo que resulta indiscutible es la presencia de Aldama en todas las tramas que cercan al Gobierno y a su presidente, pese a que insista en que no le conoce de nada", ha apuntado el portavoz del PP. "Y ninguno de sus chanchullos pudo prosperar sin contar con apoyos del máximo nivel", ha remarcado.

"A todo estado hay que añadir las imputaciones de la esposa y el hermano del presidente, y también de quien durante tanto tiempo ha sido su mano derecha", ha recordado Segado. "España no soporta ni un minuto más a este Gobierno salpicado de casos de presunta corrupción", ha concluido.