Seis equipos con 24 técnicos cualificados revisarán a partir del martes 56 edificios y 1.642 viviendas de La Paz

Evaluarán la seguridad estructural, habitabilidad y las condiciones de accesibilidad de los inmuebles y viviendas del polígono

La próxima semana, veinticuatro profesionales de la construcción y edificación comenzarán a recorrer uno a uno los 56 bloques y 1.642 viviendas del polígono de la Paz con el objeto de hacer un diagnóstico técnico de la situación en la que se encuentran. Se trata de evaluar la seguridad estructural, habitabilidad y las condiciones de accesibilidad de los inmuebles, dentro del proyecto integral de recuperación del barrio. El chequeo comenzará el martes próximo a las 10 horas.

La actuación que se va a llevar a cabo es consecuencia de los convenios suscritos entre el Ayuntamiento y los colegios profesionales de Arquitectos de Murcia (COAMU) y de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación (COAATIEMU). Además, fue objeto de análisis y consenso en la Mesa de Participación técnica y social a la que pertenecen todos los grupos municipales y asociaciones de vecinos del polígono.

En virtud de este acuerdo, seis equipos multidisciplinares integrados por arquitectos, arquitectos técnicos e ingenieros de edificación, junto con técnicos municipales especializados, realizarán trabajos de diagnosis y detección de patologías en los edificios de este barrio, según informaron fuentes del Ayuntamiento en un comunicado.

Representantes del Ayuntamiento y de los colegios profesionales han mantenido esta tarde una reunión con vecinos y asociaciones de propietarios de viviendas del polígono con el fin de explicar de primera mano el proceso que se va a poner en marcha en los próximos días.

A la cita han asistido los concejales de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta, Antonio Navarro; de Modernización de la Administración y Desarrollo Urbano, José Guillén; Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos, Rebeca Pérez; Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo, Conchita Ruiz; y Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio, Rafael Gómez, junto con miembros de la Junta Municipal Este, así como representantes de los colegios profesionales.

CONSERVACIÓN Y ACCESIBILIDAD

La inspección dará como resultado un Informe de Diagnosis Técnica del Edificio que constará de dos partes: la evaluación del estado de conservación del edificio (seguridad estructural, habitabilidad y seguridad contra incendios) y la evaluación de la accesibilidad.

Para determinar el grado de conservación del edificio, se comprobará el cumplimiento de las condiciones básicas en materia de seguridad estructural, habitabilidad y seguridad contra incendios. Los técnicos harán constar la localización y descripción de deficiencias detectadas y efectuarán una valoración final, como favorable o desfavorable. Todo ello será realizado a través de la aplicación web elaborada al efecto.

Por otra parte, se analizarán las condiciones básicas de accesibilidad con el objeto de comprobar si el edificio satisface o no dichas condiciones en su estado actual y, a su vez, si el inmueble puede ser objeto de ajustes razonables.

La información que ofrecerá el estudio será, en un primer apartado, datos de carácter general, tanto de índole urbanística (adecuación al planeamiento, ordenanza, alguna protección, etc.) como de propiedad, generales del edificio (superficie de la parcela, construida, altura, plantas, total de viviendas y locales, etc.) y tipología (exenta, viviendas por plantas, medianeras, etc.).

Respecto al estado de conservación, se analizará la cimentación de los edificios, estructura, fachadas y medianeras, cubiertas y azoteas, instalaciones, zonas comunes y ornato, concluyendo con una valoración final. Por lo que se refiere a las condiciones de accesibilidad, el estudio se efectuará desde el punto de vista exterior, entre plantas (ascensor accesible) y recorrido de evacuación, entre otros elementos.

Tras la elaboración de los trabajos, el Equipo Técnico de Gestión y Supervisión elaborará un informe global del estado de conservación de los inmuebles, así como las conclusiones y medidas de actuación necesarias para la mejora del barrio.