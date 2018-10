The Mavericks actúa este jueves en el Festival Internacional de Jazz de San Javier

Publicado 11/07/2018 12:28:57 CET

SAN JAVIER (MURCIA), 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La banda de country norteamericana The Mavericks desembarca este jueves por primera vez en la XXI edición del Festival Internacional de Jazz de San Javier con la mezcla explosiva de sonido country, texmex, ritmos latinos y rockabilly. El concierto será a las 21.30 horas, en el auditorio Parque Almansa de San Javier.

La banda, fundada hace 25 años en Miami por su actual líder el cantante, compositor y guitarrista Raúl Malo y el batería Paul Deakin, sigue ofreciendo un directo inolvidable tras su celebrado regreso en 2013, después de un largo paréntesis.

Éxitos como 'All You Ever Do Is Bring Me Down', 'Dance the Night Away' con el que triunfaron en Reino Unido, o 'Here comes the Rain', con el que ganaron un premio Grammy en 1996, incluidos en los seis álbumes que grabaron en su primera etapa, hicieron que The Mavericks fueran distinguidos como el mejor grupo vocal del año por la Country Association.

Como si el tiempo no hubiera transcurrido el grupo retomó su actividad celebrada por la Americana Music Association con el premio al mejor grupo del año 2015.

Más allá de sus viejos éxitos, The Mavericks volvió con una refrescante propuesta como su demuestran en sus últimos discos 'In time', 'Mono' y 'Brand New Day', publicado en 2017.

Declarados seguidores de Buddy Holly, Bill Haley, Elvis Presley o Johnny Cash y amantes del Bakersfield Sound, la modalidad más influenciada por el rock del country surgido en la ciudad californiana del mismo nombre en los años 50, el sonido de The Mavericks va más allá del country y sus directos requieren un espacio donde el público pueda dar rienda suelta a la energía que transmite su música.

En Jazz San Javier, la banda estará compuesta por su líder el cantante y guitarrista de origen cubano Raúl Malo y el batería Paul Deakin, junto al teclista Jerry Dale McFadeen, que también pertenece a la primera etapa del grupo, y Eddie Pérez a las guitarras.

Además, contarán con el acordeonista Michael Guerra, una sección de viento con Max Abrams al saxo, y Julio Díaz en la trompeta, y Ed Friedland al bajo.

El concierto en Jazz San Javier, único concierto en España, y el del Bospop Festival en Holanda, serán los dos únicos conciertos en Europa este verano de esta banda legendaria, que tiene millones de seguidores en todo el planeta, no solo entre los amantes del country, sino entre los fans del Rock y del género hoy denominado 'Americana'.