'The Sunday Times' Anima A Turistas Británicos A Descubrir Murcia Con Sierra Espuña Como Destino Idóneo De Ecoturismo - CARM

El periódico inglés publicó el pasado mes de octubre un reportaje sobre la oferta turística de la Región de Murcia

MURCIA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

'The Sunday Times' publicó el pasado mes de octubre un reportaje dedicado especialmente a la Región de Murcia y al Parque regional de Sierra Espuña. La versión dominical del periódico británico 'The Times' anima en este artículo a los turistas británicos a practicar el ecoturismo y el turismo sostenible en Sierra Espuña, un destino que, según remarca, "se puede disfrutar durante todas las épocas del año".

Se estima que el alcance de la publicación llega a más de 4,3 millones de usuarios, 647.000 en su versión impresa y 3,7 millones en su versión digital.

La información difundida es fruto de un viaje de familiarización organizado previamente por la Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes gracias al cual un grupo de periodistas de algunos de los medios de comunicación más importantes de Reino Unido, en concreto, 'The Times', 'National Geographic', 'The Scottish Mail', 'DOSE magazine' y 'City AM', pudieron conocer en primera persona el Parque Regional de Sierra Espuña, considerado el primer espacio natural protegido de la Región avalado por la Carta Europea de Turismo Sostenible, así como el Parque regional de Calblanque, Cartagena y las fiestas de Interés Turístico Internacional de Carthagineses y Romanos.

El consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, Marcos Ortuño, señaló al respecto que esta actuación forma parte de "la estrategia de posicionamiento de la Región de Murcia en Reino Unido, nuestro principal mercado internacional, que en los primeros nueve meses de 2022 ha supuesto el 31,6 por ciento del total de la cuota de turismo extranjero".

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN

La acción se suma a los acuerdos con operadores especializados alcanzados por la Comunidad para promocionar la Región en Reino Unido e Irlanda durante 2022 y a actuaciones como la reciente participación en la World Travel Market (WTM), una de las citas sectoriales más importantes del mundo, donde la delegación regional, encabeza por el consejero, mantuvo más de 40 reuniones de negocio con turoperadores, agencias de viajes, medios de comunicación, plataformas digitales, empresas del sector y aerolíneas.

Respecto a las conexiones aéreas, Ortuño recordó que la Región mantendrá vuelos directos con Reino Unido durante toda la temporada de invierno 2022-2023 con Birmingham, Londres Gatwick y Manchester. Desde la apertura del aeropuerto en enero de 2019, 1,6 millones de pasajeros británicos han utilizado esta infraestructura como medio de transporte con la Comunidad.