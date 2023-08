Los titulados inscritos en el SEF tienen hasta septiembre para solicitar una beca para cursar gratis un máster en ENAE

MURCIA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las personas tituladas inscritas en el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) tienen hasta el próximo 17 de septiembre para solicitar una beca para cursar gratis un máster en la Escuela de Negocios ENAE durante el curso 2023-2024.

Se trata de una nueva convocatoria de becas a la formación de postgrado, fruto del convenio que mantienen el SEF y la Fundación Universidad y Empresa desde 2020, para facilitar que las personas en desempleo de mayor cualificación y experiencia puedan aumentar sus posibilidades de reintegrarse en el mercado laboral.

En total hay una beca por cada uno de los once másteres que ENAE oferta a profesionales de alta dirección y que son los de 'Logística y dirección de operaciones', 'Gestión del riesgo en las organizaciones', 'Dirección de agronegocios', 'lnternational Trade (Official Degree)', 'Executive MBA', 'Transformación digital', 'Marketing y negocios digitales', 'Data science for business', 'Dirección financiera, 'Asesoría fiscal y dirección de personas' y 'Gestión de los recursos humanos'.

La directora general del SEF, Marisa López, señaló que "con esta nueva convocatoria de becas, las personas desempleadas con un nivel formativo alto de la Región vuelven a tener la oportunidad de realizar sin coste alguno una formación de posgrado enfocada directamente al empleo y que supone un coste de entre 6.000 y 12.000 euros".

Este es el cuarto año consecutivo que se pone en marcha esta iniciativa, de la que ya se han beneficiado 32 personas con titulación.

CÓMO SOLICITARLA

Para acceder a una de estas becas es necesario contar con el título de Bachillerato, Formación Profesional o estudios universitarios y estar dado de alta como demandante de empleo en el SEF. Las personas interesadas en acceder a una de estas becas, deberán cumplimentar el formulario habilitado en la página web de ENAE e indicar primera y segunda opción de máster. Además, tendrá que adjuntar currículum, título académico y carta de motivación.

El SEF hará una preselección entre los solicitantes que cumplan los requisitos de acceso y muestren interés en los mismos. El proceso, que se inició el pasado 27 de marzo, se alargará hasta el 17 de septiembre, último día en el que se admitirán solicitudes. Las personas finalistas serán citadas a una entrevista.

ENAE ofrece, además, becas parciales de hasta el 50 por ciento del importe del máster para personas en desempleo.