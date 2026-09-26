Un total de 43 alumnos con discapacidad auditiva participan en un proyecto que mejora su integración

Estudiantes Durante La Celebración De Los 25 Años Del Programa ABC Para Alumnos Con Discapacidad Auditiva. - CARM

MURCIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Casi medio centenar de alumnos de Primaria y Secundaria con discapacidad auditiva participa este curso en el programa ABC, que favorece su integración y en el que están implicados cerca de medio centenar de docentes.

Uno de los seis centros donde está en marcha este programa es el CEIP Santa María de Gracia (Murcia), que cuenta con Aula Abierta preferente para 16 alumnos con discapacidad auditiva y que estos días celebra el 25 aniversario de su participación en el proyecto.

El director general de Atención a la Diversidad, Pedro Mondéjar, visitó esta semana el centro y destacó que "se trata de un programa que facilita la enseñanza al alumnado con discapacidad auditiva en un contexto inclusivo donde se pueden relacionar tanto con otros estudiantes oyentes como con compañeros con el mismo tipo de discapacidad. Esto permite al alumnado contar con las mismas oportunidades que los oyentes para poder acceder al currículo ordinario y favorece una plena inclusión real a nivel social".

Además, en la Región hay otros cinco centros educativos que cuentan con este programa, que son el CEIP Beethoven (Cartagena), que también dispone de Aula Abierta preferente para alumnado con discapacidad auditiva; el CEIP Alfonso García López (Purias, Lorca); el CEIP La Pedrera (Yecla); el CEIP Joaquín Carrión (San Javier); y el instituto de Secundaria Infante Don Juan Manuel (Murcia). En total participan en el programa 43 estudiantes.

En concreto, en la Región de Murcia hay 382 alumnos con algún tipo de discapacidad auditiva, de los cuales más del 88 por ciento están en centros ordinarios con apoyos educativos como los intérpretes de lengua de signos que les acompañan en sus actividades diarias en el centro. Los destinatarios son alumnos con hipoacusia moderada, sordera severa, profunda y aquellos con implantes cocleares.

Algunos de ellos pueden presentar discapacidades y/o dificultades de aprendizaje asociadas a su discapacidad auditiva. Asimismo, los alumnos oyentes de estos centros aprenden la lengua de signos para favorecer la comunicación, socialización e inclusión de los estudiantes con discapacidad auditiva.

PROFESORES DE SECUNDARIA ESPECIALISTAS

En Secundaria, actualmente en el IES Infante Don Juan Manuel en Murcia, este programa permite que el alumnado esté la mayor parte del tiempo en su aula de referencia con su grupo mayoritario. En el aula hay dos profesores, uno que utiliza el lenguaje oral y otro que emplea la lengua de signos y es el referente de los alumnos sordos.

En el caso de las asignaturas de Lengua Castellana, Lengua Inglesa y Lengua de Signos, las clases son impartidas por los especialistas en dichas áreas fuera del aula con el grupo de estudiantes con discapacidad auditiva. El programa cuenta con profesores de secundaria especialistas en diversas materias y habilitados en Lengua de Signos con titulación de nivel B2.

El programa ABC se implantó por primera vez en la Región en el curso 1997-1998 en dos centros de la Región, el colegio 'Los Álamos' de Murcia y el CEIP Beethoven de Cartagena, y posteriormente se fueron incorporando los demás.