Un total de 483 aspirantes están convocados este domingo a las pruebas para optar a 10 plazas del SMS

MURCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 483 aspirantes están convocados mañana domingo a los exámenes para optar a 10 plazas que oferta el Servicio Murciano de Salud en varias categorías.

En concreto, se trata de las categorías de Facultativo no Sanitario, opciones Analista de Sistemas y Arquitectura, Técnico Especialista no Sanitario, opción Delineación y Técnico Auxiliar no Sanitario, opción Gobernanta.

Las pruebas se desarrollarán a partir de las 9:00 horas, excepto para la categoría de Gobernanta, que será a partir de las 10:30 horas, en el Aulario en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia, ubicada en el Campus de Espinardo. La distribución de las aulas para las pruebas se puede consultar en www.murciasalud.es/oposicionsms.

Para estos exámenes, debido a la pandemia, el acceso a la facultad se realizará de manera escalonada por turnos, por lo que es imprescindible la máxima puntualidad para poder cumplir todas las medidas de seguridad previstas para garantizar la protección de la salud de los participantes, miembros de los tribunales y colaboradores.

Se han habilitado 15 aulas y los tribunales encargados de estas pruebas selectivas contarán con el apoyo y colaboración de 50 personas adscritas al Servicio Murciano de Salud para su correcto desarrollo.

Estos exámenes corresponden a las Ofertas de Empleo Público de los años 2017 y 2018 y la del Plan de Estabilización de Empleo Temporal.

Toda la información sobre el proceso de la Oferta de Empleo Público del SMS se puede consultar en www.murciasalud.es/oposicionsms.