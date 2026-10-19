Trasvase, SMI y ayudas centran este miércoles las preguntas a López Miras en la sesión de control en la Asamblea

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras - CARM

MURCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo de Gobierno, Fernando López Miras, comparecerá este miércoles, 21 de octubre, a las 9.30 horas, ante el Pleno de la Asamblea Regional para responder a las cuestiones formuladas por los grupos parlamentarios en la sesión de control.

En concreto, en el turno de preguntas a López Miras, el Grupo Parlamentario Popular abordará las consecuencias para los regantes tras la suspensión del envío de agua en el trasvase Tajo-Segura por obras de reparación en el canal.

Por parte del Grupo Socialista, la cuestión central versará sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y por el de Vox acerca de los motivos por los que las personas con discapacidad y mayores recibirán "cero euros en ayudas individualizadas" durante el ejercicio 2026.

Finalmente, el Grupo Parlamentario Mixto solicitará aclaraciones sobre el grado de cumplimiento de las propuestas de resolución con efectos presupuestarios aprobadas durante el último Debate sobre el Estado de la Región.

INTERPELACIONES Y CONTROL A LA GESTIÓN DEL EJECUTIVO

La sesión de control parlamentario abarcará además cuatro interpelaciones dirigidas al Gobierno regional. El Grupo Mixto formulará dos de ellas, centradas en las subvenciones para proyectos culturales y la colaboración con la ciudad autónoma de Ceuta ante la crisis humanitaria.

El Grupo Socialista defenderá una interpelación relativa al retraso en las medidas de apoyo a los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, mientras que el Grupo Popular abordará las actuaciones destinadas a familias con menores en situación de vulnerabilidad.

El orden del día del Pleno se completará con diez preguntas orales dirigidas a los consejeros de las distintas áreas directivas.

Entre las cuestiones fijadas figuran las inversiones regionales, la gestión del Programa de Cáncer de Mama, el proyecto de rehabilitación del Cine Central de Cartagena, la vinculación entre las listas de espera sanitarias y las bajas laborales, el refuerzo de la inspección en residencias de mayores, la cobertura del servicio de comedor escolar, la prevención ante episodios sísmicos y la solicitud de transferencias en materia de Costas.