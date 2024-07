La UMU, primera universidad que promueve la desconexión digital de su personal fuera del horario laboral

Presenta un plan para conseguir que el uso de la tecnología no implique llevarse el trabajo a casa en periodos de descanso



MURCIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU) ha presentado este martes un plan que la convierte en la primera universidad que promueve la desconexión digital de su personal fuera del horario laboral, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

Y es que las nuevas tecnologías y la conexión a internet casi permanente pueden ser herramientas que facilitan el trabajo y la productividad, pero que pueden venir acompañadas de prácticas que dificultan el descanso y la desconexión, según las mismas fuentes.

Mensajes de correo electrónico los fines de semana, mensajería instantánea en horario no laboral o llamadas de teléfono durante periodos de vacaciones son algunas de las prácticas que la UMU quiere prevenir con su Plan de Desconexión Digital, que ha sido presentado este martes por el rector, José Luján; el gerente, Francisco José Cámara; Pascual Lucas, vicerrector de Profesorado; y Mariano Meseguer, coordinador de Salud y Bienestar.

Con el lema ‘La desconexión es un derecho. La desconexión es salud’ la UMU pone en marcha este plan, que nace de la aprobación en el noviembre de 2022 en el Consejo de Gobierno de la institución de un documento de Política interna de desconexión digital.

El objetivo de este plan es reconocer el derecho a no tener que conectarse a ningún dispositivo profesional (ordenadores, móvil, etc.) o software de la Universidad durante sus períodos de descanso o vacaciones, así como a no contestar o responder llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, videoconferencias o cualquier otra forma de comunicación digital fuera de su horario laboral; pudiendo apagar o desconectar dichos dispositivos.

El rector, José Luján, ha destacado que la Universidad de Murcia es "la primera universidad e institución pública española que ha implementado una estrategia de desconexión digital con el objetivo de incrementar el sentimiento de pertenencia, facilitar un correcto balance entre vida profesional y personal, mejorar la productividad, retener el talento, y cuidar la salud mental y física de nuestro profesorado y personal".

Uno de los pilares principales de la estrategia es conseguir que tanto el personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS), como el profesorado, conozcan cómo pueden programar y utilizar todas las herramientas digitales con las que se trabaja en la Universidad, de manera que no estén activas en horarios no laborales. Para eso, se iniciará una campaña de difusión interna entre el personal y quienes ocupan cargos de responsabilidad.

Para la elaboración de este plan se han medido más de 7 millones de datos y el 5,37% del total de la actividad del profesorado y del personal de administración se realiza después de las nueve de la noche y en fin de semana. Además, los datos indican que el 12,85% de los correos electrónicos se envían fuera del horario laboral.

Estas cifras, ha afirmado el gerente, demuestran la gran implicación de las trabajadoras y de los trabajadores de la UMU y el porqué de que la Universidad esté a la vanguardia en tantos ámbitos; pero, ha añadido Cámara, también dejan claro que "tenemos que adoptar medidas para que estos datos no se traduzcan en situaciones graves de estrés laboral. De ahí la estrategia de desconexión digital que hoy se presenta". El objetivo es que dentro de un año las cifras de conexión en horario no laboral se reduzcan en un 20%.

Esta estrategia incluye indicaciones tanto para el personal, como para responsables.

Para el personal, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales establece como pautas para favorecer la desconexión una serie de medidas como no descolgar el teléfono en horario no laboral por motivos de trabajo; y no revisar ni enviar correos electrónicos referidos a asuntos laborales en horario no laboral.

También se establece como pauta silenciar los grupos de trabajo de mensajería instantánea fuera del horario laboral; e incluir en los mensajes de respuesta instantánea de correo electrónico si se está en período de vacaciones, permiso o ausencias.

En el caso de responsables con personal a su cargo, las medidas de desconexión que incluye el plan son no enviar correos electrónicos referidos a cuestiones laborales fuera del horario de trabajo; y, cuando se envíen correos electrónicos fuera del horario de trabajo, se utilizará preferentemente la configuración de envío retardado para hacer llegar los mensajes dentro del horario laboral del destinatario y se promoverá esta práctica dentro de la organización.

Para facilitar estas acciones, la Universidad de Murcia ha creado una página web en la que, además de informar del plan, se incluyen una serie de vídeos en los que se explica cómo configurar los diferentes programas con los que se trabaja en la Universidad para que no estén activos en momentos de descanso y evitar así notificaciones.

El contenido de esta página web se difundirá a través de correo electrónico a la comunidad universitaria, mupis y elementos físicos en los diferentes campus de la UMU, en redes sociales y en la página web. Además, el Centro de Formación y Desarrollo Profesional organizará anualmente acciones formativas que incrementen los conocimientos del personal en el ámbito de la desconexión digital, así como su sensibilización en esta materia.

Los riesgos de la hiperconectividad en el trabajo La presentación ha tenido lugar en la Facultad de Economía y Empresa, durante el transcurso de una jornada en la que se han llevado a cabo dos conferencias para abordar la cuestión de la desconexión digital y sus riesgos. La sesión comenzaba a las 9.30 con un acto de inauguración que ha contado con la participación del director general de Universidades, Antonio Caballero.

La primera conferencia de la mañana fue ‘Liderazgo, una aventura personal y profesional’, a cargo del asesor de empresas y profesor Santiago Álvarez de Mon. Posteriormente, Antonio Randal, médico del trabajo y profesor de la Universidad de Córdoba dedicó su intervención a hablar de ‘Los riesgos de la hiperconectividad’.

Estas jornadas contaron con la asistencia de personal y profesorado de la Universidad de Murcia como parte del plan de difusión de esta estrategia de desconexión digital.