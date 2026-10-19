La UPCT elaborará un Libro Blanco para acercar la investigación universitaria a las empresas - CARM

MURCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) ha presentado este lunes la iniciativa para elaborar su 'Libro Blanco de la Transferencia', un proceso abierto con el que pretende definir una hoja de ruta para mejorar la conexión entre el conocimiento generado en la universidad y su aplicación en las empresas, las administraciones y la sociedad.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha clausurado el encuentro, celebrado en la sede de Cajamar en Murcia, en el que ha participado el rector de la UPCT, Mathieu Kessler, y al que han asistido las alcaldesas de Murcia y Cartagena, Rebeca Pérez y Noelia Arroyo, respectivamente, junto con representantes empresariales y del sistema regional de ciencia e innovación.

Vázquez ha señalado que "el objetivo es hacer que la investigación y la tecnología que se desarrollan en las universidades puedan llegar a la industria y a las empresas y encontrar una aplicación práctica", quien también ha defendido abordar la transferencia de forma estructurada desde las universidades, las instituciones y las administraciones.

COLABORACIÓN ENTRE UNIVERSIDAD E INDUSTRIA

La conexión entre conocimiento, innovación y actividad productiva figura entre los ámbitos de actuación del Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035, que contempla, a través de la iniciativa 'Campus Industrial', la cooperación entre universidades y empresas en investigación aplicada, doctorados industriales, transferencia tecnológica y aprovechamiento de resultados científicos en los procesos productivos.

El titular de Universidades e Investigación ha destacado que la transferencia puede aplicarse tanto a sectores industriales consolidados como a actividades emergentes, entre ellas la energía, la industria agroalimentaria, la química y el refino, la biomedicina y los ámbitos relacionados con la defensa y la seguridad.

El Libro Blanco partirá de una concepción amplia de la transferencia e incluirá aspectos como la colaboración en proyectos de I+D, los doctorados industriales, la formación especializada, la movilidad de investigadores, el emprendimiento tecnológico, la protección de los resultados de investigación y la divulgación científica.

Entre las propuestas que se analizarán figura la creación de una ventanilla única de transferencia que facilite a empresas e instituciones la identificación de grupos de investigación y capacidades tecnológicas de la UPCT. También se estudiarán proyectos colaborativos de I+D+i, contratos de investigación, servicios tecnológicos, fórmulas de movilidad entre universidad y empresa y la creación de empresas de base tecnológica.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha destacado en este sentido que "ya tenemos seis cátedras donde la universidad nos ayuda en esos retos reales, en esas necesidades que tenemos en el municipio, de esos problemas que tenemos que solucionar basada en la ciencia, en la innovación y en la aplicación de esas nuevas tecnologías."

VINCULACIÓN CON LA FUTURA LEY DE LA CIENCIA

Vázquez ha relacionado esta iniciativa con el anteproyecto de Ley de la Ciencia, Tecnología e Innovación de la Región de Murcia, que se encuentra en el Consejo Jurídico para la emisión de su dictamen preceptivo. El texto recoge entre sus principios la calidad y la excelencia en la generación y transferencia del conocimiento, así como la cooperación entre los agentes del sistema regional de ciencia e innovación.

"El conocimiento no termina en el momento en que se obtiene un resultado de investigación. Es necesario disponer de mecanismos que faciliten que pueda convertirse en soluciones, procesos, tecnologías o servicios", ha señalado.

La elaboración del Libro Blanco continuará durante los próximos meses con mesas de trabajo y consultas sobre talento y formación para la transferencia, colaboración entre universidad y empresa y el ecosistema regional de innovación.

La UPCT prevé presentar en Cartagena, en enero de 2027, las conclusiones del proceso, que se plasmarán en un diagnóstico y una hoja de ruta para reforzar la transferencia del conocimiento al tejido productivo.

"Es muy importante que toda la Región vea el UPCT