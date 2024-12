Vélez anuncia que se presentará a la reelección como secretario general del PSRM

Vélez: "La propuesta del PSRM sobre financiación ha conseguido poner de acuerdo a las federaciones del PSOE de todas las comunidades"

MURCIA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Socialista de la Región de Murcia (PSRM), José Vélez, ha anunciado que se presentará a la reelección al cargo con el fin de seguir liderando el partido en la Comunidad.

En una rueda de prensa y al ser preguntado a este respecto, Vélez ha asegurado que en breves fechas se va a reunir la Ejecutiva Regional del PSOE y van a empezar a plantear las fechas del proceso de las elecciones primarias. "Se hará como corresponde, tanto en la Ejecutiva como en el Comité Regional, y tendrán cumplida información de todo lo que se apruebe", ha anunciado.

"Sí, me voy a presentar", ha asegurado Vélez, quien ha afirmado que él tiene "mucha más fuerza y mucha más ilusión" que cuando accedió al cargo. "Porque, precisamente, cuando veo los ataques feroces de la derecha para intentar acabar con las personas que trabajan de manera honesta y honrada para mejorar la vida de su gente, me rebelo ante esa forma de funcionar de la derecha y la ultraderecha", ha señalado.

En este sentido, ha criticado que el PP en la Región de Murcia siempre ha sido "acusación particular" de las denuncias que le ponen. "Es decir, se está tomando muchas molestias el señor López Miras y su partido en acabar conmigo", según Vélez, quien ha considerado que no quieren "acabar" con él sino "con el Partido Socialista".

"Y quieren acabar con nosotros porque están viendo que nos preocupa esta Región, nos preocupa la vida de los ciudadanos y ciudadanas y hacemos propuestas sinceras y tendemos la mano", según el líder socialista.

Ha puesto como ejemplo el ofrecimiento que hizo al PP para sentarse y desbloquear los Presupuestos de la Comunidad para 2025. "No han tenido a bien contestarme hasta este mismo momento, no hemos recibido absolutamente nada", ha señalado Vélez que, no obstante, ha dicho tener "la mano tendida".

"Si López Miras tiene a bien trabajar para mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas de esta Región, nosotros vamos a estar ahí; sin líneas rojas", ha afirmado el secretario general del PSRM, quien ha recordado que ha trasladado varias cartas al presidente del PP regional "hace ya muchas semanas".

A este respecto, Vélez ha asegurado que la intención del PSRM es "ser la voz de los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia". "Por eso, nuestras propuestas van a ser propuestas que se supone que el Partido Popular debería admitir en su totalidad", según el líder de los socialistas murcianos, quien se pregunta si "es que el PP no quiere solucionar los problemas de la gente de la Región de Murcia".

Vélez ha afirmado que su intención es "solucionar los problemas de esta Región" y que la Comunidad "avance y salga del pozo que le ha metido el Partido Popular y, de manera especial, el PP de López Miras en los últimos años". "Esta región ahora mismo está a la cola en todos los índices de progreso", ha zanjado.

PROPUESTA DE FINANCIACIÓN

Por otro lado, Vélez ha asegurado que la propuesta que llevó el PSRM sobre financiación al 41 Congreso Federal ha conseguido "poner de acuerdo a las federaciones del Partido Socialista de todas las comunidades autónomas".

"En nuestras enmiendas está la base del acuerdo que se ha aprobado. Hemos conseguido blindar la solidaridad territorial, garantizar que todas las comunidades cuenten con recursos suficientes para ofrecer unos servicios públicos de calidad y aliviar la deuda pública de las comunidades", ha explicado.

En este sentido, ha afirmado que las comunidades que más se van a beneficiar de este acuerdo son, precisamente, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. Vélez ha señalado que esto demuestra que el PSOE "tiene una propuesta común en materia de financiación, mientras el Partido Popular no la tiene y dice una cosa diferente en cada comunidad autónoma".

Por otra parte, el líder socialista ha indicado que el PSOE de la Región de Murcia ha conseguido que en el documento que marca el posicionamiento político del partido "se refleje específicamente el principio de solidaridad, una de las principales demandas de los regantes de la Región de Murcia".

"Una vez más, el PSOE se ha comprometido a garantizar agua en todos los territorios de forma sostenible, en un contexto marcado por el cambio climático y la previsión de que se sigan reduciendo las precipitaciones, lo que siempre hemos dicho desde el PSRM", ha concluido.