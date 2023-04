Vélez dice que Arroyo puede parar la construcción en Cala del Pino pero teme que haya pactado con constructores

CARTAGENA (MURCIA), 2 ABRIL (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE en la Región de Murcia, José Vélez, ha advertido que la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, tiene en su mano solucionar el problema de la urbanización en la Cala del Pino de La Manga del Mar Menor, razón por la cual se han concentrado este domingo vecinos.

Los vecinos se han manifestado en contra de las nuevas construcciones en entornos como este señalando que la urbanización en las parcelas naturales supondría la destrucción de este paraje. En ese sentido, Vélez, les ha dado "toda la razón. El sistema de ataque al medio ambiente, a la Región de los gobiernos del PP ha sido brutal".

Según ha dicho, los gobiernos del PP han "atacado a la Región, ha desprotegido incumpliendo leyes a zonas protegidas, pero ahora la alcaldesa de Cartagena trata de derivar la vista hacia el Gobierno de España".

El socialista considera que la "responsabilidad de la alcaldesa es de solucionar el problema. Si no quiere o no sabe o no tiene capacidad para solucionarlo, que se quite de en medio y deje a la gente que está preparada y que tiene muy claro que hay que hay que seguir protegiendo todos los objetivos medioambientales que necesitamos para que la Región siga progresando".

En ese sentido, le ha dicho que "tiene todas las herramientas jurídicas y administrativas para poder solucionar el problema". Según ha dicho, puede hacerlo administrativamente porque "con una modificación de planeamiento urbanístico puede solucionarlo; jurídicamente puede proceder a la expropiación inmediata, el problema es que creo que tienen pactado con los constructores todo".

El secretario general del PSOE en la Región de Murcia ha comparecido ante los medios de comunicación durante un acto de partido en Playa Honda al que ha asistido la vicepresidenta del Gobierno de España y Ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Vélez, que ha estado acompañado por Paca Baraza, que dirige la Oficina Técnica del Mar Menor, y por Francisco Lucas, miembro de la ejecutiva federal del PSOE, ha hablado también del trabajo que está llevando a cabo el Gobierno de España por el Mar Menor. Vélez ha acusado al Gobierno regional que durante 28 años "ha actuado con desidia" en el Mar Menor y "ahora no está haciendo nada para solucionarlo".

A su juicio, el Gobierno regional solo está "confrontando y victimizandose porque entiende que así puede paliar su culpabilidad e intentar rascar algún voto. Es un desprecio absoluto al Mar Menor, a los ciudadanos de la Región. Nosotros hablamos con datos", ha dicho.

En ese sentido, ha expuesto que el Gobierno nacional ya ha ejecutado 49 millones de euros en el Mar Menor y tiene 106 millones comprometidos. "Además tiene 148,7 millones presupuestados en los Presupuestos Generales del Estado para 2023".

El secretario general de los socialistas murcianos ha criticado al Gobierno regional por presupuestar 159,8 millones en los últimos años para el Mar Menor, "pero ha dejado sin gastar 120 millones, solo ha ocupado en el Mar Menor 40 millones de euros y de eso no ha cogido nada. Esos 40 millones los ha dedicado ha hacer rotondas, carreteras y autobuses lavando la imagen del Gobierno regional y poco más".

SUCESIÓN AL FRENTE DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Por otro lado, Vélez ha dicho sobre su sustitución al frente de la delegación del Gobierno que "no es una decisión mía, es del presidente del Gobierno", pero cree que entre este lunes y martes se conocerá el nombre del sucesor.

"Tengo a muchos compañeros preparados para el cargo y seguro que lo hará mejor que yo. Ha sido una satisfacción trabajar por mi Región. En muchas ocasiones me he sentido presidente de la Región porque estamos haciendo el trabajo que corresponde a un presidente", ha dicho.

Vélez ha asegurado que ha pensado en el "territorio, en los vecinos de la Región". El socialista ha destacado que el Gobierno regional "solo piensa durante 4 años en las urnas. Inició López Miras la legislatura el día que empecé yo la campaña electoral. Es triste no saber nada del presidente del Gobierno regional durante cuatro años. En los últimos días estamos viendo que en todos los medios están metiendo anuncios y algunos de ellos los han tenido que desempolvar y otros es triste ver que lo que el Gobierno de España está enviando a nuestros jóvenes, a nuestros empresas, ellos lo anuncian como suyo, pero luego aparece que son fondos estatales".