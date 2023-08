Vélez (PSRM) acusa a López Miras de "mentir" a la ciudadanía dejando caducar la moratoria del Mar Menor

MURCIA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSRM, Pepe Vélez, ha asegurado que López Miras "ha mentido a la ciudadanía, ha dejado pasar el tiempo a conciencia y no ha hecho el Plan de Ordenación de la Cuenca Vertiente al Mar Menor para que caducara la moratoria urbanística temporal y favorecer a unos pocos a costa de desproteger La Laguna".

Vélez ha indicado que, con la aprobación de este decreto ley, el PP de López Miras "ha dejado al descubierto por qué ha dejado caer la moratoria urbanística temporal y por qué votó en contra de la iniciativa que presentó el PSOE en la Asamblea Regional para prorrogarla".

"López Miras y el PP han mentido a la ciudadanía porque aseguraron que la caída de la moratoria no cambiaba nada y que los ayuntamientos tenían los instrumentos necesarios para proteger el Mar Menor, y han mentido porque aseguraron que solo prorrogarían la moratoria y han aprovechado para recortarla", ha remarcado.

El líder socialista ha recordado que el artículo 16 de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de Recuperación y Protección del Mar Menor establecía un

área de exclusión para nuevos desarrollos urbanísticos que no hubieran

sido aprobados antes de la fecha de la entrada en vigor de esta ley y,

en los ensanches de los suelos urbanos consolidados, exigía que tuvieran

aprobado el proyecto de urbanización.

El decreto ley aprobado por el Gobierno regional, en los ensanches de

suelos urbanos consolidados, "suprime la obligación de que los terrenos

afectados tengan aprobado el proyecto de urbanización", indica el líder del PSRM.

Vélez ha explicado que, con el decreto ley del Gobierno regional, el PP de López Miras "da la posibilidad a que se hagan nuevos proyectos

urbanísticos que hasta ahora no se podían llevar a cabo, como la segunda

fase del centro comercial Las Dunas en Cabo de Palos, que hasta ahora

estaba bloqueado por la moratoria urbanística".

"López Miras no tiene ni vergüenza ni palabra. No se cansa de mentir. La Región no se merece seguir con un presidente sin palabra. No es de fiar y lo único que le preocupa es seguir en el poder, es capaz de todo para conseguirlo, lo ha demostrado de manera reiterada", ha criticado.

Además, ha insistido en que López Miras "es el único responsable de haber llegado a esta situación crítica y de desproteger de nuevo el Mar Menor, por no cumplir la ley y no haber aprobado un Plan de Ordenación de la cuenca vertiente en el plazo de tres años desde su entrada en vigor, periodo que venció el 3 de agosto".

"Tal y como nos temíamos, estamos ante una nueva artimaña de López Miras para favorecer los intereses de unos pocos e intentar engañar a la

ciudadanía, con el fin de librarse de la indignación social que ha

provocado que votara en contra de la iniciativa del PSOE en la Asamblea

para prorrogar la moratoria", ha concluido.