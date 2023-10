La visión lúdica y entretenida del ballet clásico tradicional de Les Ballets de Trockadero llega al Auditorio Regional

MURCIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio regional Víctor Villegas, adscrito al Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), presenta este martes, 17 de septiembre, el espectáculo del Les Ballets de Trockadero de Monte Carlo y su visión lúdica y entretenida del ballet clásico tradicional.

Es la primera vez que la compañía neoyorquina, fundada en 1974, recala en la Región de Murcia con su capacidad única de unir comedia con fieles interpretaciones de los modales e ingenios del ballet y la danza moderna.

El director general del ICA, Manuel Cebrián, indicó que "durante muchos años hemos intentado que la gira de este auténtico fenómeno internacional de la danza recalase en la Región. Por fin lo hemos logrado y podremos disfrutar de un espectáculo único capaz de gustar tanto a los más entendidos como a los más profanos, al aunar perfección técnica con toques de comedia".

En las actuaciones de Les Ballets de Trockadero de Monte Carlo van de la mano la maestría técnica de los bailarines profesionales con los toques de humor que se consiguen incorporando y exagerando las debilidades, accidentes e incongruencias subyacentes de la danza más ortodoxa.

Además, el hecho de que los hombres bailen todos los papeles, ya sean cisnes, sílfides, duendes acuáticos, princesas románticas o damas victorianas angustiadas, sirve para realzar el espíritu de la danza como forma de arte.

Esta compañía fue pionera con su propuesta que incluye parodia y travestismo, convirtiéndose en todo un fenómeno en el mundo de la danza. Tanto es así, que sus giras les han llevado a más de 35 países y más de 600 ciudades de todo el mundo, incluidas temporadas en el Teatro Bolshoi de Moscú y el Teatro Chatelet de París.

Les Ballets de Trockadero de Monte Carlo cuenta con una larga trayectoria en festivales internacionales de danza, pero su originalidad y trabajo también ha propiciado apariciones televisivas en programas de entretenimiento tan variados como un especial de Shirley MacLaine, The Dick Cavett Show, What's My Line?, Real People, On-Stage America, con la Rana Gustavo y Piggy en su programa Muppet Babies, y un especial Omnibus de la BBC sobre el mundo del ballet presentado por Jennifer Saunders. Además, en los últimos años se han estrenado documentales sobre la compañía como 'Rebels on Pointe' de Bobbi Jo Hart; y 'Ballerina Boys' de Chana Gazit y Martie Barylick.

Para obtener más información sobre la actuación de Les Ballets de Trockadero de Monte Carlo, así como el programa que presentarán en el Víctor Villegas y la compra de localidades, se puede consultar la página web del Auditorio regional.