VOX espera que la Mesa de la Asamblea valore en su próxima reunión los documentos para reformar la ley del Mar Menor

CARTAGENA (MURCIA), 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX Rubén Martínez espera que en su próxima reunión la Mesa de la Asamblea revise la documentación que aportó su grupo ante los requerimientos de este órgano parlamentario para tramitar su reforma de la ley del Mar Menor.

Martínez ha recordado tras la reunión de la Junta de Portavoces que la Mesa les solicitó ampliar información antes de tramitar su propuesta. "En tiempo y forma VOX presentó esa documentación e intuyo que esa documentación es más que suficiente para que pueda ordenarse", ha dicho.

El parlamentario ha indicado que esta semana "ha sido atípica, no se ha reunido la Mesa y no ha podido llevarse a cabo esa revisión de la documentación". Entre la información que su grupo tuvo que aportar se encontraba documentación relativa al impacto económico que pudiera generar la propuesta de ley, así como una mayor concreción sobre los sectores, colectivos y organizaciones con las que se habían reunido. "Se hizo un informe económico que es digno de reseñar porque es totalmente distinto a lo que se venía presentando en la Asamblea en proposiciones de ley", ha afirmado.

Ha recordado, además, que su propuesta "lo único que hace es proteger el Mar Menor sin suponer un coste para las arcas públicas".

Martínez también ha defendido la gestión del gobierno regional por regenerar y proteger estado del Mar Menor. "El consejero de Medio Ambiente ha anunciado que más del 70% de las medidas de la actual ley del Mar Menor ya se han ejecutado y el resto están en ejecución, pero también tenemos informes científicos que indican que el estado del Mar Menor no ha mejorado, no hay indicadores concretos de la relación de las medidas y su impacto en el Mar Menor", ha recalcado al tiempo que ha señalado que "la recuperación del Mar Menor debe tratarse de forma seria y no pueden ser un popurrí de ideas felices que se pongan en marcha sin relación directa entre la solución y el objetivo conseguido".