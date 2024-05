VOX pide la comparecencia Ribera en el Congreso para que explique el "rechazo" a los proyectos de El Gorguel y Barlomar

El grupo parlamentario también ha registrado una pregunta oral en relación a esta decisión de "extrema gravedad"



MURCIA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional de VOX por la Región de Murcia, Lourdes Méndez, ha anunciado que su partido ha registrado una solicitud de comparecencia de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Teresa Ribera, para que explique los motivos técnicos que han determinado el "rechazo" a los proyectos de El Gorguel y Barlomar, en Cartagena.

Además, el grupo parlamentario en la Cámara Baja han registrado una pregunta oral también en relación a esta decisión que consideran de "extrema gravedad" de "tumbar" el proyecto de construcción de una dársena El Gorguel y "la discriminación que se produce con respecto a otras comunidades autónomas", según ha informado fuentes de VOX en un comunicado.

Méndez ha destacado que "es impresionante y desolador el castigo constante al que se somete la región de Murcia por el Gobierno de España, déficit en la financiación, déficit en las comunicaciones ferroviarias, déficit en el estado de las carreteras y ahora esto".

Ha subrayado "la prioridad y la gran importancia que tiene para el crecimiento económico de la región la ampliación del puerto de Cartagena mediante la construcción de una nueva dársena en El Gorguel", y ha afirmado que "el Gobierno Socialista de Sánchez con esta arbitrariedad está privando a la Región de Murcia de un crecimiento de entre 30.000 a 60.000 puestos de trabajo".

La parlamentaria de VOX ha lamentado que la construcción de la nueva dársena "hubiera supuesto no solo beneficios económicos a la Región, sino también hubiera conformado una de las áreas portuarias y logísticas más importantes de Europa complementando a los puertos de Valencia y Algeciras".

Asimismo, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "mostrar su desinterés por el crecimiento de las exportaciones españolas frente a la defensa que realiza de exportaciones de productos de otros países a los que se les permite competir con los nuestros de forma desleal", y ha añadido que "todo lo que suponga riqueza y mejora de la situación económica de España a este 'Gobierno de la miseria', no le interesa y, esta decisión es prueba de ello".

"Tenemos un gobierno que tan solo sabe crear desigualdades y división entre los españoles y entre las diferentes Comunidades Autónomas", ha dicho Méndez, quien ha destacado que "no es de recibo la discriminación y el castigo constante a la Región de Murcia. No es de recibo que no se acometa y se desarrolle el puerto de El Gorguel".

Para finalizar, la diputada ha indicado que su grupo parlamentario en el Congreso ha registrado recientemente una iniciativa para que se realice "todo lo necesario" para llevar a cabo esta infraestructura, que ha considerado "imprescindible para el desarrollo social y económico de nuestra región". "No pararemos de denunciarlo y no pararemos de exigirlo", ha concluido.