Vox sobre los presupuestos regionales: "La responsabilidad es del Gobierno regional, no de la oposición"

MURCIA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vox en la Región de Murcia ha afirmado este jueves que la "responsabilidad" de que la comunidad autónoma no cuente aún con presupuestos es "exclusivamente del Gobierno regional y no de la oposición".

Así han respondido, a través de una nota de prensa, a las declaraciones que ha realizado el portavoz del ejecutivo autonómico, Marcos Ortuño, en las que hacía extensible esta "responsabilidad" a todos los partidos.

Desde Vox insisten en que si desde el Gobierno de la Región "se colabora con la inmigración ilegal" votarán que no. "La responsabilidad de un Gobierno es presentar los presupuestos en tiempo y forma no los han presentado, lo cual demuestra su irresponsabilidad, y no apoyaremos ningún presupuesto que no revierta las políticas que nos hicieron salir", han concluido.