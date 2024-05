WARM UP Estrella de Levante despide una sexta edición de récord con 52.000 asistentes en La Fica

Uno de los conciertos de la jornada de sábado del Warm Up

WARM UP Estrella de Levante despide una sexta edición de récord.

WARM UP Estrella de Levante despide una sexta edición de récord. El festival murciano pone el broche de oro a su programación en La Fica con 52.000 personas abarrotando el recinto principal durante dos días, con absolutamente todos los abonos y entradas agotados desde hace semanas.

Unas cifras de récord que culminaban este sábado 4 de mayo con algunos de los conciertos más épicos de de la cita sobre el Escenario Estrella de Levante. Por sus tablas pasó la fiesta de los siempre efectivos Sidonie, que arrasaron en las primeras horas de la tarde con himnos generacionales como 'No salgo más', 'Fascinados' o 'Estáis ahí', y con un Marc Ros paseando entre el público.

Viva Suecia jugaban en casa y no defraudaron, ofreciendo una de las actuaciones más aclamadas y esperadas del fin de semana. Y es que para la celebración de su X Aniversario se acompañaron de un coro, un trío de viento-metal y de amigos como Shinova, Rozalén o Ginebras, entre otros.

Los británicos Editors pusieron La Fica patas arriba con temas tan emblemáticos como 'Munich' o 'Karma Climb', para luego dejar paso a la potente electrónica del dúo The Blaze, presentando su último disco "Jungle" y haciendo un repaso a ese magnífico repertorio que les ha posicionado como referentes de la escena europea.

Por su parte, el Escenario ElPozo King Upp vivió momentos memorables de la mano de Veintiuno, que hicieron frente al calor con canciones pegajosas como 'Dopamina' o 'La vida moderna'. Tras ellos llegó el garage rock de los estadounidenses Black Lips que conquistaron a todos ataviados con sombrero de cowboy, un seductor saxo, y unos visuales que nos transportaban a un refrescante paisaje invernal.

El siempre divertido electropop de Cupido La Fica con su 'Sobredosis de amor', en una auténtica fiesta que poco después retomó el rock de Shinova, presentando por primera vez en la Región de Murcia su nuevo trabajo 'El presente'. Y la locura de Ladilla Rusa puso el perfecto final a este escenario, con su costumbrismo mágico, su humor irreverente y sus adictivos hits.

Un día más, es Escenario ENAE -la Escuela de Negocios y Administración de Empresas líder en la Región de Murcia-, era el más madrugador, acogiendo el personalísimo directo de Jimena Amarillo, la descarga dance de María Escarmiento, el magnetismo de Crystal Murray, la fusión inconfundible de Judeline o el brutal rock a dos baterías de los murcianos Perro. Siempre infalible, la sesión DJ de Flash Show puso el cierre a la jornada, alargando la fiesta para despedir por todo lo alto esta inigualable sexta edición.

Y las mejores propuestas de tecno y electrónica se volvieron a dar cita en el doble Escenario Thunder Bitch, con la presencia de Laura Sam (live), REM DJs, Vatocholo, Ruptura, Lynks, Gazzi, Courtesy, S-Candalo y Toccororo.

DOS DÍAS EN LA MEJOR COMPAÑÍA

WARM UP Estrella de Levante no ha estado solo en estos dos días llenos de música en directo y buen ambiente. Grupo Marmo ha estado presente como concesionario oficial un año más y ha puesto la elegancia con uno de sus coches recibiendo a los asistentes a la entrada del festival.

Además, este año el WARM UP Estrella de Levante ha sido mucho más accesible gracias a la Fundación Music For All que ha colaborado en esta edición con códigos navilens, mesas preferentes en la zona gastro para PRM, códigos QR en cartas de barras y planos de info, plataforma PMR y acceso preferente a la acreditación y acceso.

Centauro ha participado en esta sexta edición del festival como patrocinador oficial de movilidad, y Festivales de la Región de Murcia, en una nueva ocasión, ha seguido apostando por la música en directo y la cultura de la Región con su presencia haciendo que los conciertos del escenario Estrella de Levante se vivieran casi tocando el cielo.

Como ya es habitual, Murcia ha sido casa para WARM UP Estrella de Levante y así lo ha demostrado en todo momento el Ayuntamiento de Murcia, que ha brindado todas las facilidades para que, durante estos dos días del festival y en toda la semana de 'Somos Murcia', más de cincuenta bandas hayan pasado por la ciudad y miles personas hayan llenado sus calles, tanto gente de la ciudad como visitantes durante este fin de semana.

"Nada de esto hubiera sido posible sin que Estrella de Levante haya acompañado en todo momento una edición más con la organización del festival, consiguiendo de nuevo crear el combo perfecto entre música en directo, buen ambiente, reencuentros y momentos que recordar", afirman desde la organización del festival.