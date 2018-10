15MpaRato reclama que se ejecute ya la sentencia y Rato ingrese en prisión, porque "bastante privilegio ha tenido"

Publicado 03/10/2018 14:25:54 CET

El colectivo 15MpaRato, personado como acusación en el caso de las 'tarjetas black' reclama que se ejecute cuanto antes la sentencia que este miércoles ha confirmado el Tribunal Supremo, de modo que el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, ingrese en prisión para cumplir los 4 años y medio a los que ha sido condenado en firme, porque entienden que "bastante privilegio" ha tenido ya.

En declaraciones a Europa Press, se explicaba así la portavoz del colectivo Simona Levy, quien incidía en que Rato "tiene que entrar inmediatamente" porque "se ha demorado demasiado". "Tiene unos privilegios muy por encima de gente que por mucho menos ya ha ingresado en prisión. No es algo personal contra él, es un aviso a navegantes de la ciudadanía contra la impunidad", ha afirmado.

Levy destaca que con la confirmación de la sentencia que impuso a Rato y otros 62 implicados en delitos de apropiación indebida por el uso de aquellas tarjetas a cuenta de Caja Madrid, se da por cumplido "el segundo objetivo" del colectivo cuando se personó.

"El primero era que la gente recuperase su dinero y todos los accionistas pequeños lo han recuperado. Este era el siguiente paso, fue ministro de Economía y es un símbolo de las puertas giratorias", ha comentado la portavoz de este colectivo que junto a Xnet filtró hace cinco años una batería de correos electrónicos del fallecido expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, que revelaron la existencia de las 'black'

Sobre la posibilidad de que Rato recurra al Tribunal Constitucional y este decida paralizar el ingreso en prisión en tanto dirime, esta organización entiende que haga lo que haga el ex presidente de Bankia, "no hay ninguna excusa legal para que la Audiencia Nacional no

decrete su ingreso inmediato en prisión".