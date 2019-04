Casado acepta "todos los debates" pero exige a Sánchez que no sea "cobarde" y acceda a un 'cara a cara'

Actualizado 17/04/2019 14:58:19 CET



Asegura que Sánchez debe contestar en un debate si va a "indultar" a "los golpistas" y va a admitir una mediación internacional

TARRAGONA, 17 (EUROPA PRESS)

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, ha asegurado este miércoles que él va a aceptar "todos los debates" que le propongan y se ha mostrado partidario de acudir tanto a TVE como al grupo Atresmedia. Eso sí, ha exigido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez que no sea "cobarde" y acceda a un 'cara a cara'.

En un acto en Tarragona para apoyar al PP catalán, ante más de 150 personas, Casado ha afeado a Sánchez que rehuya de ese debate a dos y ha dicho que "si tuviera dignidad y coraje" daría la cara y aceptaría ese cara a cara con el jefe de la oposición que, según ha recalcado, le saca 50 escaños.

Casado ha señalado que tras la decisión de la Junta Electoral cuestionando la presencia de Vox en un debate a cinco, TVE "recuperó su oferta" que el PP "ya había aceptado" de debatir a cuatro. Paralelamente, ha señalado que el grupo Atresmedia ya ha dicho que quiere "mantener" el debate que había previsto para el día 23, algo que, a él le parece "lógico".

"Esto de que se comprometa a ir a un debate y luego les dejen tirados, yo tampoco lo entiendo porque soy hombre de palabra". Fuentes de la dirección nacional han explicado después que el PP considera que uno de los dos debates en TVE o Antena 3 debería ser un cara a cara.

UN CARA A CARA QUE "MERECEN" LOS ESPAÑOLES

Casado ha reclamado de nuevo a Sánchez un cara a cara porque "se lo merecen y lo piden los españoles", dado que "tienen derecho a tener un debate entre los dos únicos candidatos que pueden ser presidentes del Gobierno". "Debatamos en un cara a cara, cuando quiera, cómo quiera donde quiera. Elija la televisión, elija el formato, elija el presentador, elija los bloques pero dé la cara, no sea tan cobarde", enfatizado.

Casado ha dicho que él acepta "todos los debates que se propongan" y ha recordado que aceptó el cara que propuso Mediaset en su día, el de TVE a cuatro y también accedió a ir al de Atresmedia a cinco. Según ha añadido, si este último grupo quiere seguir celebrándolo, él acepta.

"Por lo tanto, el día 22 TVE y el día 23 Atresmedia. Y además pido que sea un cara a cara el 23 y un debate a cuatro el 22 y así veremos entre cuatro partidos lo que tiene que decir Sánchez y veremos el día 23 en un cara a cara, espero en Atresmedia tal como estaba previsto, qué es lo que le tiene que decir a la única alternativa para ganar el Gobierno, para merecer el Gobierno después de las elecciones", ha afirmado.

"¿VA A INDULTAR A LOS GOLPISTAS?"

Además, ha señalado que en esos debates Sánchez debe contestar a la pregunta de si va a "indultar" a los "golpistas" tras la decisión del Tribunal Supremo, si va a retomar la negociación de la autodeterminación y va a admitir la mediación internacional.

"¿Por qué no quiere Sánchez debatir un cara a cara? Porque voy a volver a preguntarle si va a indultar a los golpistas y no va a poder decir que no, porque ya ha pactado el indulto a los golpistas. Lo pactó en Pedralbes", ha dicho para señalar que el PSOE ya "indultó a un golpista en los años 80, el general Armada".

Es más, el presidente del PP ha dicho que Sánchez sí que acepta debatir en el Palacio de Pedralbes con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, o pasear por las fuentes de Moncloa, y le ha preguntado si es de "mejor condición" que el líder de la oposición,

"Sánchez es un peligro público para España. Por lo menos dé la cara y explique que va a volver a pactar con Torra, con Iglesias y con Puigdemont", ha afirmado, para añadir que los españoles "necesitan saber a quién quieren votar" y el "disfraz de moderación" del jefe del Ejecutivo "ya no engaña a nadie".

EL PRESIDENTE "MÁS PREPOTENTE Y EXTREMISTA"

Casado ha elevado el tono de sus críticas al asegurar que el presidente más radical, más prepotente y más extremista que ha tenido la historia democrática de España. Está acompañado por los terrorista confesos, por los golpistas confesos y por los comunistas que han asesorado a Venezuela a llevar a la represión y la miseria que hoy sufren", ha aseverado.

Finalmente, ha afirmado que el PP "reivindica un proyecto de concordia" y ha señalado que su oferta es "recuperar la legalidad y la convivencia". "Me presento como el presidente de todos los catalanes, los que nos votan y los que no nos votan, los que nos insultan y los que nos aplauden", ha manifestado.