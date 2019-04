28A.-Espinosa de los Monteros (Vox): "A los políticos progres de todos los partidos se les acaba el chollo este domingo"

Publicado 22/04/2019 15:43:49 CET

LOGROÑO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado este lunes en Logroño que "al mundo progre, a los políticos progres de todos los partidos, se les acaba el chollo el domingo", y ha recalcado que "por eso, tienen miedo, y lo tienen con razón", porque "vamos a dar la sorpresa electoral" el 28A.

Así lo ha afirmado en un acto público en la capital riojana, al que han asistido en torno a unas 400 personas, y en el que ha compartido escenario con la candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, además de con los candidatos riojanos de la formación al Congreso, Jorge Cutillas, y al Senado, Silvia Garrido.

En un discurso interrumpido constantemente por los aplausos y gritos de apoyo de los asistentes, Espinosa de los Monteros se ha referido, en primer lugar, a los debates electorales, criticando que ellos no hayan sido invitados.

"No quieren escuchar la voz de la España viva, y esta mañana, escuchando a Carmen Calvo, diciendo que le hubiera gustado debatir con Vox, le digo que cuando quiera, donde quiera, en la pública, en la privada, en you tube, marque una fecha, aún tenemos tiempo. Pero no lo harán, porque son cobardes, no se atreven con nosotros", ha subrayado.

"Hay progres rojos, azules, naranjas, y no digamos morados, que no quieren que hablemos, ni quieren que salgamos, no quieren que nadie se entere de que cada vez somos más, pero tienen miedo, y con razón, porque se les acaba el chollo, el mundo progre acaba el domingo", ha asegurado.

Ha criticado que "a los progres lo que más les interesa es el cambio climático, y no los españoles, ni el empleo, ni la seguridad". "Hace 25 años había mujeres en la universidad, y gays o gente de otras razas y de otros países, que han progresado por sí mismos. Lo que no había hace 25 años es la mordaza para que nadie piense distinto. Están intentando acallar lo que pensamos casi todos, lo que es normal", ha recalcado.

En palabras del dirigente de Vox, "lo normal es defender tu casa si te asaltan, defender la familia, la vida, resistir a las imposiciones ideológicas que nos dictan una sola manera de ver la historia y muertos a un solo lado de la cuneta, lo normal es querer una mejor educación, lo normal en España es poder hablar español, ir de una comunidad a otra pudiendo atenderte el médico o darte una receta sin preguntarte si eres desplazado".