28A.-Iglesias, convencido de que muchos votantes del PSOE hoy dicen que "no les vuelven a engañar"

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, ha señalado este viernes que "la gente no es idiota" y por eso "muchos de los que iban a votar al PSOE" el domingo, hoy dicen que no les vuelven a engañar. "Dicen: a mi no me volvéis a engañar. La única garantía de que haya un gobierno de izquierdas es que esté la gente de Unidas Podemos dentro, y eso se va a notar el próximo domingo", ha apuntado.

En un encuentro en León con simpatizantes, al que han acudido aproximadamente 450 personas y al que no han podido acceder otras 200 que han tenido que quedarse fuera, Iglesias ha alertado así ante el posible pacto que fraguarían PSOE y Ciudadanos en caso de que les den los números para armar una coalición de Gobierno.

Esta hipótesis la fundamenta Iglesias en que, cuando le ha preguntado a Sánchez sobre ese posible pacto, siempre ha respondido "con evasivas". A su juicio, habrá presiones de los poderes económicos y de ciertos sectores del socialismo que harán "cualquier cosa" para impedir que haya un Gobierno con gente de Podemos.

Esto, argumenta, ocurre porque a Unidas Podemos "no le pueden comprar", y ha añadido que por este motivo entró en escena la "brigada patriótica". "Patriotas de charanga y pandereta", ha señalado, para exclamar "nunca más miserables que manchen el nombre de la Policía y de la Guardia Civil en este país".

Tras esto, ha mencionado la noticia que publicaba este viernes el diario Público en la que se apunta a que tres días después de robar el móvil de la asesora de Podemos, "ya estaba en manos de la brigada patriótica", y al día siguiente en manos del director de OkDiario, Eduardo Inda.

Entonces, ha señalado que si la política "no sirve para cambiar las cosas", no funcionarían las cloacas. En este punto, ha apuntado a esos medios de comunicación que publicaron en portada noticias falsas sobre su formación, y ha resaltado que "quedarían como dios si pidieran perdón".