Un 40,6% de vascos quiere un cambio de gobierno tras las elecciones en Euskadi, pero solo un 35% cree que se dará

Más de la mitad de los vascos cree que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez será muy bueno o bueno para los intereses de Euskadi



BILBAO, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 40,6% de los vascos muestra su deseo de que, tras las próximas elecciones vascas, se produzca un cambio de gobierno en Euskadi, aunque un 39% opina que no se producirá y un 35% lo ve posible. Por otra parte, un 53,6% considera al PNV el mejor gestor, si bien un 46% de los vascos valora con un regular la gestión del Gobierno vasco frente a un 31,7% que la ve "bien o muy bien".

Además, el 55,5% de los vascos opina que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez será "muy bueno o bueno" para los intereses de Euskadi, según los datos del 'DeustoBarómetro Social XX'.

El estudio de la Universidad de Deusto correspondiente a la oleada de invierno, elaborado en función de un millar de entrevistas realizadas entre el 29 de noviembre y el 6 de diciembre, ha sido presentado este viernes en Bilbao por sus directores del proyecto, María Silvestre y Braulio Gómez, junto a la investigadora Iratxe Aristegi.

El DeustoBarómetro señala que un 40,6% es favorable a que, tras las próximas elecciones vascas, se produzca un cambio de gobierno en Euskadi (46% hace seis meses), frente al 22,2% que no quiere variación en el ejecutivo vasco (30,3% en la anterior oleada), y un 37,2% que dice no saberlo (23,7% en junio).

Un 39% de los entrevistados cree que, tras los próximos comicios vascos, no habrá un cambio de gobierno en Euskadi, 31 puntos menos que hace seis meses; un 35% cree que sí se producirá ese cambio (20,8% en la anterior oleada); y un 25% afirma que sí habrá cambio, 16 puntos más que en junio.

Según ha indicado Braulio Gómez, "la evolución del deseo de cambio de gobierno en Euskadi, que también recoge el deseo de cambio de ciclo político, se ha estabilizado desde el último verano e incluso ha bajado el deseo de cambio de gobierno que reúne al 40% de la ciudadanía vasca", porcentaje que era el 47,9% en el verano de 2016 y el 46% en junio.

En el último ciclo electoral, ha dicho, las elecciones se han vuelto "más competitivas" y "se manifiestan alternativas viables y se habla mucho de cómo va a poder ser el futuro como si se hubiera acabado un ciclo político". "Esa sensación de que es posible que haya cambios después de las próximas elecciones autonómicas sí que ha variado, ya que hace dos años la mayoría de la ciudadanía vasca creía que no iba a haber cambios después de las elecciones y que todo iba a continuar igual y ahora eso ha bajado a la mitad", ha remarcado.

Sobre el 35% de vascos entrevistados que contestan que "no saben" si habrá un cambio de gobierno en Euskadi, Gómez ha dicho que esta respuesta "tiene mucho que ver con que se ha abierto en el imaginario de la ciudadanía vasca que es posible un cambio". Por eso, ha advertido, en el tiempo que falta para las elecciones vascas "queda mucho que decir para que esos que no saben cristalicen en unos apoyos a unos partidos o a otros".

Este 35%, ha añadido, "no sabe si desea un cambio político, que puede ser un cambio político de partidos, de líderes, de coaliciones", de forma que "el contexto que se genera en los próximos tres meses" le dará a este colectivo "la oportunidad de tener la información con la que se construye ese último paso que hay hasta el voto".

En la misma línea, María Silvestre ha insistido en que el cambio en los porcentajes "en tan poco tiempo se deriva de que, de repente, esa opción es como factible o viable".

"Igual mucha gente no se había posicionado ante esa posibilidad y el hecho de que aparezca como algo real derivado de los resultados de las elecciones municipales y forales y de los pactos a nivel de la gobernabilidad en España hace que, de repente, haya gente que diga que está indecisa y no sepa como afrontar un cambio que antes ni siquiera preveía o no habían racionalizado", ha explicado.

GESTIÓN DEL GOBIERNO VASCO

En relación a la gestión del Gobierno Vasco en los últimos cuatro años, un 46% la valora regular, un 29,8% bien y un 1,9% muy bien, frente al 11,1% que la califica de mala y un 6,1% de muy mala.

Por su parte, un 5% valora muy bien el trabajo del principal partido de la oposición, EH Bildu, un 24% cree que lo ha hecho bien y un 30,9% opina que regular, mientras que el 13,5% considera que lo ha hecho mal y un 13,3% muy mal.

El 53,6% de los entrevistados cree que el PNV es el mejor gestor, el 50,4% opina que el partido jeltzale es el más serio y responsable, y el 49,2% considera que es el que más capacidad tiene para llegar a acuerdos, seguido del PSE (24%).

Por otro lado, un 29,1% afirma que EH Bildu es el partido más sensible con los problemas de la ciudadanía, un 30,5% dice que es el que tiene más capacidad de innovación y un 45% asegura que la coalición soberanista es la que mejor defiende la identidad y la cultura vasca.

El 72,3% de los entrevistados no votaría nunca a Vox (75% en la anterior oleada), el 46,5% no daría nunca su voto al PP (45% hace seis meses) y un 31,5% no apoyaría en las urnas a EH Bildu (31% en junio). Además, el 22,8% no votaría nunca a Elkarrekin Podemos (22% anterior encuesta), un 16,5% no respaldaría con su voto al PNV (19% hace seis meses) y un 15,3% no votaría al PSE (16% en el anterior DeustoBarometro).

Sobre la situación política general del País Vasco, un 41% cree que es buena o muy buena, 9 puntos más que hace seis meses, un 45% opina que es regular, el mismo porcentaje que en la oleada anterior), un 10% considera que es mala o muy mala, 7 puntos menos que en junio de 2023.

GOBIERNO DE PEDRO SÁNCHEZ

Asimismo, según los datos recogidos en el sondeo, el 5,9% de los entrevistados opina que el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez será muy bueno para Euskadi y el 49,6% opina que será bueno, frente al 16,3% que considera que será malo y un 7,9% muy malo, mientras que el 20,3 no lo sabe.

En cuanto a la confianza de la ciudadanía vasca, aprueban la Universidad (5,9), las pequeñas empresas (5,8), Osakidetza (5,5) y la Ertzaintza (5,1).

Por otro lado, suspenden en confianza los ayuntamientos (4,8), el Gobierno vasco (4,6), las diputaciones (4,6), el Parlamento europeo (4,3), los tribunales de justicia (3,8), los sindicatos (3,8), el Tribunal Constitucional (3,7), el Gobierno central (3,7), la patronal (3,3), los partidos políticos (2,7), la Iglesia católica (2,3) y la Monarquía (2,1).

Por último, un 89% de los encuestados está muy o bastante de acuerdo con que en ningún caso se puede justificar la violencia para alcanzar fines políticos y un 61% coincide en que se siente más libre de expresar sus opiniones políticas en cualquier situación.

Se trata, según ha destacado Gómez, del "mayor cambio social que ha habido en los últimos diez años en Euskadi, que tiene mucho que ver con esa década de paz y convivencia que ha hecho que la clase política no se convierta en un problema y que tengamos ese espacio de tranquilidad en que se van respondiendo a los retos y dificultades sin un problema muy peculiar de la política vasca que estaba relacionado con largos años del terrorismo impactando en nuestra vida".

De esta forma, ha señalado que "apenas queda nadie en la sociedad vasca que legitimaría el uso de la violencia para alcanzar fines políticos" y el porcentaje del 67% de vascos que se siente libre para expresar sus opiniones políticas en público en cualquier situación es "asemejable a los valores de cualquier democracia de nuestro entorno".