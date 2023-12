Unas 75 personas se concentran en Ferraz, la noche con menor afluencia desde que arrancaron las protestas

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 75 personas, según datos de la Delegación del Gobierno, se han concentrado este miércoles ante la sede nacional del PSOE en la madrileña calle Ferraz en la trigesimocuarta noche consecutiva de protestas. Se trata también de la noche con menor número de participantes.

Los manifestantes, frenados por un cordón policial en la esquina de Ferraz con Marqués de Urquijo, han protestado una noche más portando banderas de España, además de varias franquistas y una en la que se podía leer 'La Constitución destruye la nación', mientras otros han defendido la Carta Magna.

Como viene siendo habitual, un grupo de católicos ha rezado el rosario en el inicio de la movilización, en la que se han podido oír consignas en contra de la amnistía, el PSOE, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"En Ferraz no habrá paz", "viva España", "no me da la gana una dictadura como la venezolana" o "viva Franco" han sido otros de los gritos que se han escuchado en la protesta, que se ha desarrollado en general de forma pacífica.