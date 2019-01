Ábalos considera que no hay que vincular la convocatoria de elecciones generales con la aprobación de los PGE

Publicado 29/01/2019 16:53:55 CET

VALENCIA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha considerado este martes que no hay que vincular la convocatoria anticipada de elecciones generales con la aprobación o no de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) porque "sería restar importancia a los presupuestos y a las ganas de pelearlos", ha sostenido. Además, ha apuntado que es una prerrogativa que tiene el presidente del gobierno y no se puede "malbaratar".

El también secretario de Organización del PSOE se ha pronunciado en estos términos en un desayuno informativo en Valencia, al ser preguntado por si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería convocar elecciones en caso de no salir adelante los PGE.

Al respecto, Ábalos ha indicado que no hay que vincular "una situación con la otra" porque entonces "no hablaríamos de presupuesto, sino de elecciones".

"Yo creo que los presupuestos son buenos y aquellos que reclamaban inversiones para Valencia les va a costar mucho no apoyarlos o tendrán que cambiar el discurso", ha indicado para señalar, asimismo, que en Cataluña los que defendían el 'España nos roba' también "les va a costar mucho decir no ante una aportación de este tipo".

A su juicio, estas cuentas son "una oportunidad" que tiene el Gobierno de "exponer un proyecto político con una traducción contable" porque hasta ahora no la había tenido. "Estamos ante el momento de que el Gobierno tenga proyecto o no y, a partir de ahí, cada uno debe hacer su composición", ha afirmado.

Así, ha insistido en que no se pueden vincular las elecciones con las cuentas porque "sería restarle importancia a los presupuestos, restarle ganas de pelearlos y volver a irrumpir en una prerrogativa que tiene el presidente del Gobierno y que es una arma poderosa que le da la Constitución y no se puede malbaratar", ha zanjado.