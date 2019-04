Ábalos cree que la derecha vive sus "primarias particulares" y "no está claro que el voto útil sea el del PP"

Publicado 11/04/2019 12:45:53 CET

VALENCIA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, entiende que el líder del PP, Pablo Casado, estuviera "muy interesado" en un cara a cara con el presidente Pedro Sánchez porque "necesita con desesperación que se visualice que es la alternativa" mientras la derecha vive en estas elecciones "sus primarias particulares" en las que Vox está llevando "el liderazgo político" y "no está claro que el voto útil de la derecha sea el del PP".

"Puedo entender que esté muy interesado en un 'cara a cara' --que ha sido rechazado-- claro que sí, porque necesita casi con desesperación que se visualice que es la alternativa al presidente del gobierno porque es que esto está en cuestión por las propias debilidades autoproclamadas", ha dicho en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea.

Para el dirigente socialista, "cuando uno renuncia a ser la primera fuerza y fía todas sus probabilidades a la suma de tres formaciones ya está diciendo claramente que tiene una posición muy débil políticamente". Así, necesita para liderar ese acuerdo ser "el vértice" de la alianza, la fuerza mayoritaria "y eso es lo que está en cuestión".

"Apela al voto útil porque, hoy por hoy, no está tan claro que el voto útil de la derecha sea el del PP, no está nada claro, moralmente para la derecha más derecha el liderazgo político lo está llevando Vox, las otras dos derechas va a rebufo de la agenda que va estableciendo Vox, no deja de ser un reconocimiento implícito de su liderazgo político, que no electoral, pero sí político", ha apuntado.

Ábalos ha subrayado que mientras el PSOE "intenta conquistar el gobierno" la derecha "está haciendo sus primarias particulares" para decidir "cómo se recompone y cómo consolida un espacio ahora fragmentado, quién lidera y sobre qué programa" lo hace.

Y de ahí, ha proseguido, "la radicalización del mensaje": "Se están dirigiendo a los propios, no al conjunto del país, de ahí el lenguaje tan derechista. Cuando un espacio político sufre un trauma como el que ha sufrido el PP la tendencia es siempre al esencialismo, la vuelta a los principios, a los orígenes, y los orígenes de la derecha española están más o menos por donde apunta Vox".