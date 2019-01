Ábalos critica la "descomposición" del PP por pactar con Vox y buscar el "enfrentamiento" en Cataluña

Publicado 12/01/2019 16:05:33 CET

El ministro dice que la aprobación de las Cuentas supone "una gran oportunidad" y dice que "no contempla" que no salgan adelante

BILBAO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha denunciado la "descomposición" del PP, que pacta con un partido "no constitucionalista" como Vox mientras busca en Cataluña el "enfrentamiento" y "un estado de excepción permanente".

En un acto celebrado en Bilbao, en el que también han intervenido la secretaria general de los Socialistas vascos, Idoia Mendia, y los candidatos del PSE-EE a la Alcaldía de Bilbao, Alfonso Gil, y a diputada general de Bizkaia, Teresa Laespada, el ministro Ábalos ha indicado que "no entiende a los que dicen cómo hay que ser español o catalán" mientras "imponen identidades". Además, ha situado el reto en "lanzar un proyecto de modernidad" para España en contraposición a los que "hablan de odio".

En este contexto, ha criticado el pacto entre PP, Cs y Vox en Andalucía, el "pacto de la vergüenza", que ha demostrado la "impostura" de la formación liderada por Albert Rivera. "No se retratan pero se nutren. La parte estética la desprecian pero la parte del contenido se la quedan. No quieren estar en el pacto pero van a vivir de él", ha reprobado.

En este sentido, ha advertido de que la derecha tiene "una tarea pendiente, la normalización democrática", y ha alertado de los "movimientos fascistas" que se producen en los últimos tiempos. "El fenómeno es el mismo, aunque la expresión se adapta a los tiempos. Se mueven dentro de los parámetros del fascismo", ha acusado, sin citarlo, a Vox.

De este modo, ha subrayado que "llama la atención que un partido de Estado" como el Partido Popular --"que vive una situación de descomposición"-- pacte de forma "tan humillante, yendo detrás de una fuerza minúscula como Vox mientras Cs se presta sin dar la cara porque le da vergüenza".

"Vox no es constitucionalista. ¿Que respeta la Constitución? Eso espero, pero no tienen valores constitucionales", ha considerado, para añadir que es necesario "salir a defender" la Carta Magna porque ahora "para atacar la democracia ahora no hacen falta pronunciamientos militares".

Por otro lado, ha valorado las conquistas históricas logradas en los últimos meses por el Ejecutivo de Pedro Sánchez que con solo 84 diputados "genera más mayorías que el PP" durante sus años de gobierno. Asimismo, ha defendido el proyecto de Presupuestos presentado por el PSOE y ha incidido en que "si queremos a España éste es el presupuesto que se merece", ha añadido.

PRESUPUESTOS

Por lo que respecta al Ministerio de Fomento, ha anunciado que el Presupuesto "crecerá mucho en inversión" y ha pedido a los representantes del PP que voten las cuentas para que, por ejemplo, Andalucía reciba la "mayor inversión" de la historia. "Necesitamos que nos apoyen estos presupuestos. Recogen las demandas sociales del conjunto de la sociedad", ha añadido.

A su juicio, la aprobación de las Cuentas supone "una gran oportunidad" frente a los que quieren "que no salga nada". "No contemplo que no salgan los Presupuestos", ha finalizado.

Por último, ha incidido en que "el secesionismo de Cataluña hay que encararlo con diálogo y respeto al diferente" aunque "reaccionado con firmeza". "La alternativa es buscar el enfrentamiento", ha indicado para añadir que algunos buscan "un estado de excepción permanente". "¿Qué quieren, un Ulster?", ha añadido en referencia al PP.